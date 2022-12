Kegyetlen rakétaesőt zúdítottak Ukrajnára az oroszok - Jönnek a videók a pusztító támadásról

Ma robbanás történt az orosz Rjazan és Engels légibázisokon - meg nem erősített hírek szerint ukrán dróntámadás történt.

Délután - jó eséllyel válaszul a reptereknél történt robbanásokra - újabb rakétaesőt lőttek ki az oroszok Ukrajna területére. Egész Ukrajnában szólnak a riadószirénák.

Folyamatosan kerülnek fel a felvételek az orosz rakétatámadásokról. Meg nem erősített források szerint az oroszok több mint 100 rakétát lőttek ki Ukrajna területére.

Ezen a videón egy orosz cirkálórakétát fog el az ukrán légvédelem.

Ukrainian air defense missile misses the Russian cruise missile and decided to intercept the sky. If youre a Polish farmer, we recommend you stay inside for now pic.twitter.com/EyNUfDIHs3