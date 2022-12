Újabb robbanás történt egy Moszkva közelében lévő, stratégiai bombázóknak otthont adó légibázison

A Djagilevo légitámaszpont Oroszországban, Rjazan megyében található, Moszkvától mintegy 140 kilométerre légvonalban. Korábban az orosz stratégiai bombázó erő kiképzőközpontjaként szolgált, értesülések szerint a légibázison jelenleg stratégiai bombázok állomásoznak. A légibázis 450 kilométerre található az ukrán határtól, így kizárható a lehetősége annak, hogy ukrán rakétacsapás áldozata lett volna a légibázis.

Előzetesen robbanás következtében kigyulladt egy üzemanyagszállító kamion. Az előzetes információk szerint kilencen megsérültek, közülük hárman meghaltak

– áll a helyi katasztrófavédelem tájékoztatójában. A Twitteren már keringenek felvételek a robbanásról.

Explosions also reported at the Dyagilevo military airfield in Ryazan, Russia.Some of Russias strategic bombers are currently there. Looks like Ukraine struck 2 air bases deep in Russia today. Engels air base in Saratov was also hit. pic.twitter.com/4TcubEa0SO