Videó: kellemetlen meglepetésbe futottak bele az orosz páncélosok, de a gyalogságnak nagy szerencséje volt

Az alábbi felvétel állítólag Vuhledar térségében készült: egy orosz páncélos menetoszlop látható rajta. Az első BMP-típusú gyalogsági harcjármű megpróbál kanyarodni, de aknára fut, így hatalmasat robban.

A harcjármű tetején utazó gyalogság egy része azonban elfut – láthatólag szerencsés napjuk volt, túlélték a támadást.

Detonation of Russian BMP on a mine. Video shot by Russians themselves. As it is claimed in Vuhledar area. pic.twitter.com/jAvJE9hvH3