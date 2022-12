Videó: a háború "húsdarálójában" csapott össze egy különleges ukrán zászlóalj az oroszokkal

Oroszország egyre több csapatot vezényel Bahmuthoz, így a városért folyó ütközet a háború egyik leghevesebb csatája. Az összecsapást a veszteségek mértéke miatt "húsdarálónak" nevezik. A hőmérséklet januárra és februárra valószínűleg mínusz 30 fokig is le fog süllyedni a térségben.

Az alábbi videón az ukrán hadsereg "Szkala" hírszerző zászlóaljának orosz erőkkel való összecsapása látható Bahmutnál.

Augusztus óta Oroszország gyakorlatilag minden megmaradt támadó erejét Bahmut városánál vetette be írta a Reuters. Ez eredetileg azért volt így, mert a város a nagyobb településeket, a Szlovjanszkot és Kramatorszkot védő védelmi vonal déli végének kulcsfontosságú eleme; azonban most úgy tűnik, a támadásokat inkább a makacsság, mint a stratégia vezérli. A város lakossága még a háború előtt sem volt sokkal több mint 70 ezer fő.

Ahogyan arról megírtuk, Bahmutot egyesek már a „modern Passchendaele” néven emlegetik. A Magyarországon inkább harmadik ypres-i csata néven ismert, első világháborús ütközet több hónapon át, szakadó esőben, sárban, mocsaras területen zajlott, intenzív tüzérségi tűztámogatás mellett, mindkét oldalon súlyos veszteségekkel.

