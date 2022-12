Volodimir Zelenszkij lett az év embere a Time magazinnál

A magazin döntésében az ukrán elnök bátorságát, kitartását, határozottságát és rugalmasságát méltatja, aki az európai értékek védelmében szembe szállt az orosz agresszióval, megnyerve ezzel a nyugati világ támogatását és figyelmét.

A lap azt írja: Zelenszkij most nem csupán az ukrán területek visszahódításáért harcol, hanem azért is, hogy az Ukrajnával szembeni, régóta zajló hódítási kísérletek utolsó próbálkozása legyen a mostani Oroszország részéről.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY