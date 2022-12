Visszatért Ukrajnába az oroszok által halálraítélt, majd szabadon engedett brit önkéntes

A Sun beszámolója szerint Pinner mindössze 10 hetet töltött Nagy-Britanniában, mielőtt ismét Ukrajnába repült.

Azért ment vissza a háború sújtotta országba, mert feleségével, Lariszával akart lenni, aki Ukrajnában tevékenykedik, mint egy segélyszervezet dolgozója.

Arról egyelőre nincs szó, hogy Pinner, aki 2017 óta az ukrán haderő tagja, a frontvonalakra ment volna, bár orosz források egy olyan képet terjesztenek róla, melyen ukrán katonai egyenruhában látható.

Sean Pinner Mariupolban esett orosz hadifogságba, az orosz-ukrán háború első hónapjaiban. A "Donyecki Népköztársaság" bírósága terrorizmus miatt halálra ítélte, majd az oroszok egy fogolycsere-megállapodás keretein belül szabadon engedték. Hat hónapot töltött hadifogságban.

Shaun Pinner is back on the front lines after his release.I am OK with this result. pic.twitter.com/iEjk2XwJhx