Egy embertelen taktikával törné meg Putyin Ukrajnát, Zelenszkij fontos tárgyalásokon van túl - Háborús híreink hétfőn

Ukrajnában mostanra nemcsak az áramtermeléssel van probléma, hanem az áram fogyasztókhoz történő eljuttatásával is, mivel Oroszország október 10-étől rendszeresen rakétákkal és drónokkal támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. A taktikával Moszkva célja az lehet, hogy – főleg a téli hideg beálltával – a lakosság szenvedésének növelésével kényszerítse rá az ukrán vezetést a harcok feladására, vagy legalábbis engedményekre Oroszország javára. Az elmúlt hetekben a legtöbb harc Ukrajna keleti részén zajlott, különösen a donyecki területen található Bahmut körül. Szombat este azonban Olekszij Arestovics, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója jelezte , hogy Melitopol lehet az ukrán erők fő célpontja. Zelenszkij vasárnap három fontos diplomáciai tárgyalást is lebonyolított , Ukrajna elnöke Joe Biden amerikai elnökkel, Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel is beszélt. Cikkünk folyamatosan frissül.