Egy évtizede nem tett ilyet Putyin – Megszólalt a Kreml

Peszkov nem adott magyarázatot a régi tradíció megszakítására, ugyanakkor megjegyezte, az elnök továbbra is folyamatosan nyilatkozik a sajtónak, így külföldi útjain is.

Putyin év végi sajtótájékoztatóit több száz újságíró előtt szokta adni, a 2021 év végin több mint négy órán keresztül beszélt.

Putin won't hold his giant end of year press conference this year, the Kremlin says.First time in a decade at least he's skipping it.Wonder why he might not want to sit in front of 1500 journalists this year.... pic.twitter.com/tG4whWKboJ