Szijjártó Péter: Ukrajna nem kér a magyar segítségből

Magyarország továbbra is kész 187 millió eurós támogatást nyújtani Ukrajnának a közös uniós hitelfelvétel helyett, azonban az ukrán külügyminisztérium jelezte, hogy erről nem akarnak tárgyalni – mondta az uniós külügyminiszterek ülése után Szijjártó Péter.

A magyar külügyminiszter az ülésről kiemelte, hogy sikerült olyan mentességeket elérni, hogy az Európai Unió Oroszországgal szemben készülő kilencedik szankciós csomagja ne veszélyeztesse Magyarország nemzeti érdekeit, így annak nem képezik részét újabb, energiaszektort érintő intézkedések.

Fontos volt számunkra, hogy az energiaellátás biztonságát semmilyen módon ne veszélyeztethesse a csomag (...) És ezt a dolgok jelenlegi állása szerint sikerült elérni

- szögezte le.

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a tervek szerint 141 magánszeméllyel és 47 szervezettel bővítik a vagyonbefagyasztással és beutazási tilalommal sújtottak körét. Aláhúzta: a kormány több személy törlését is kérte ezen jegyzékből, esetükben ugyanis a lépés súlyos kockázatot jelentene a még nyitott kommunikációs csatornák ellehetetlenülését illetően, márpedig a háború lezárásához tárgyalásra van szükség, annak híján a békének még a reménye is feladásra kerül.

A miniszter rámutatott, hogy a kormány elkülönítette az Európai Unió Ukrajnának szánt 18 milliárd eurós támogatási programjából Magyarországra eső 187 millió eurót, és értesítette az ukrán külügyi tárcát, hogy készen állnak tárgyalni a kétoldalú megállapodásról.

Az ukrán külügyminisztériumtól olyan választ kaptunk, amely úgy szól, hogy számukra az európai uniós támogatás az elsődleges, így annak keretein kívül nem kívánnak tárgyalásokat folytatni, csak annak keretein belül

- jelentette ki. Hozzátette: folytatják a kétoldalú tárgyalásokat, de a közös uniós hitelfelvétel Magyarország számára továbbra is elfogadhatatlan.