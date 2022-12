Csúnya baki: végzetes hibát vétett a rettegett Wagner-csoport, Ukrajna rakétával köszönte meg

Szerhij Hajdaj, az oroszok által megszállt luhanszki régió egykori kormányzója elmondta, hogy Ukrajna szombaton csapást mért egy Kadijivkában található szállodára. A feltételezések szerint a szállodát az Ukrajnában harcoló orosz zsoldosok használták. Az egykori ukrán kormányzó állítása szerint az ott tartózkodók legalább 50 százaléka életét vesztette.

Russian Wagner PMC base in occupied Ukrainian city of Kadiivka in the Luhansk region was hit by the Ukrainian Army with HIMARS strikes. pic.twitter.com/KRDG358O80