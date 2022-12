Mire készül Észak-Korea és Oroszország? – Szokatlan felvételek láttak napvilágot a határövezetből

A 38 North nevű, Észak-Korea megfigyelésére szakosodott amerikai agytröszt szerint a kínai–orosz–észak-koreai hármas határnál lévő Tumangang vasútállomásáról készült november végi és december eleji műholdképek azt mutatják, hogy jól halad az Oroszország és Észak-Korea közötti kereskedelem újraindulása.

Satellite imagery indicates freight shipments from Russia to North Korea have resumed. Three trains appear to have crossed the border in the last two weeks. https://t.co/hptMthTVlo