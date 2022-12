Ukrán szabotőrök robbantottak fel egy stratégiai fontosságú hidat

Hétfőn késő este beszámolók jelentek meg arról, hogy két erőteljes robbanás hallatszott Melitopolban, később pedig a szomszédos Konsztantyinovka faluba vezető híd sérüléséről kezdtek el terjedni felvételek. A Ria információi szerint korábban robbanóanyagokat helyeztek el a híd támasztékain.

Vlagyimir Rogov , az ukrajnai Zaporizzsja megye Moszkva-barát közigazgatási főtanácsának tagja szerint a híd elleni támadás mögött ukrán szabotőrök állnak. A jelentések szerint a híd tartószerkezete túlélte a robbanást, de az útalap súlyosan megsüllyedt, a forgalmat felfüggesztették.

Ez a híd helyi jellegű. Melitopol egyik bejáratánál található, és nem része a Krími félsziget felé vezető teherszállítási útvonalaknak. A Krím felé vezető szárazföldi folyosó megsértésével kapcsolatos nyilvános publikációk nem felelnek meg a valóságnak

– mondta Anatolij Surkin, a Krími Teherszállítók és Szállítmányozók Szövetségének elnöke.

A most felrobbantott híd valójában az ukrajnai M14-es autópálya részeként funkciónál. A híd stratégiai jelentőségét nem a Krím-félsziget felé tartó forgalom adja, hanem a frontvonalakra vezető autópályákkal való összeköttetése. Melitopol városán keresztül lehetett ugyanis továbbhaladni az M14-esen nyugati irányba, a herszoni frontvonal felé, illetve északra Zaporizzsja irányába az M18-as autópályán.

A híd felrobbantásával a harckocsik és tüzérség közúti szállítása Melitopolon keresztül csak kerülővel valósítható meg.

NO PLACE TO HIDE: On 12 DEC, a demolition raid was conducted against the M-14 HWY bridge over the Molochna canal E of Melitopol. This UKR Partisan attack succeeded in buckling the road deck and rendering the bridge unsuitable for the transportation of tanks or artillery. pic.twitter.com/LBZU1jdVks