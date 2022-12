Durva videó készült a világ egyik legfurcsább ütközetéről: fegyverek nélkül estek egymásnak két atomhatalom katonái

A múlt héten dulakodás tört ki a kínai és indiai határőrök között a nukleáris fegyverekkel rendelkező ázsiai országok közötti hosszú himalájai határ keleti végénél, ami 2020 óta az első ilyen összecsapás volt.

A december 9-i dulakodás India északkeleti Arunácsal Prades állam Tawang körzetében történt, amelyre Kína is igényt tart.

India szerint katonái megakadályozták, hogy kínai katonák indiai területre lépjenek, míg Kína szerint az indiai csapatok illegálisan lépték át a határt, hogy megállítsák katonáinak rutinszerű járőrözését - írta a Reuters.

Rajnath Szingh indiai védelmi miniszter jelentése szerint a legutóbbi összecsapásra India északkeleti, himalájai Arunácsal Prades államában került sor, a Kínával közös határ mentén. A jelentés szerint az összetűzésben az indiai csapatok nem szenvedtek halálos áldozatot.

2020 júniusa óta ez volt első eset, hogy indiai és kínai csapatok közelharcba keveredtek. Akkor a kínai fennsíkkal határos Ladak Galván-völgyében csaptak össze a két ország katonái, az incidens 20 indiai és négy kínai katona halálát okozta.

Az összecsapás során azért nem dördültek el fegyverek, mert mindkét hatalom ügyel arra, hogy katonáik betartsák az 1996 fennálló protokollt, miszerint a tényleges ellenőrzési vonalnak nevezett de facto határ mentén nem használnak lőfegyvert.

Az alábbi felvételen állítólag az indiai és kínai csapatok december 9-i összecsapása látható.

India vs. China.A video footage believed to have been filmed on December 9 during a hand-to-hand clash on the Indo-Chinese border. pic.twitter.com/zVmmUmYgmw