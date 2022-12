Váratlanul megjelent egy Beobachtungspanzer az ukrán fronton

Nem ritka, hogy a régi, szovjet eredetű haditechnika meghibásodik Ukrajnában: sok olyan esetet látni orosz és ukrán oldalon egyaránt, hogy kezelőik ramaty állapotban lévő harcjárműveket hagynak hátra műszaki hiba miatt.

Egy ukrán BMP-1-es gyalogsági harcjármű személyzetének szerencséje volt: egy másik ukrán alakulat egy Beobachtungspanzer M113 típusú tüzérségi támogatójárművel kihúzta őket a bajból. Ezek a járművek alapvetően tüzérségi alakulatokat segítenek a pontos találatleadásban, komplex elektronikai és lézeres távolságmérő rendszerek segítségével.

