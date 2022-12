Véletlen rendszerhiba vagy újabb fricska Elon Musktól? – Fontos funkciót veszítettek el az ukrán Twitter-felhasználók

A Twitterre többek között telefonszám megadásával is lehetséges a regisztráció, illetve telefonnal érhető el a kétlépcsős azonosítás is, az ukrajnai felhasználóknak azonban úgy tűnik, hogy ha csak rövid időre is, de nélkülözniük kell a funkciót, a telefonszám megadásakor megjelenő, ország kiválasztására szolgáló legördülő menüből eltűnt ugyanis Ukrajna, mint választható opció, amennyiben pedig a felhasználó manuálisan próbálja beütni a +380-nal kezdődő telefonszámot, úgy hibaüzenet érkezik a rendszertől.

Hey , it seems like it's no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot. It's vital for us to keep showing the world what's going on in our country. @elonmusk