Itt a bizonyíték: nem várt országból kap fegyvereket Ukrajna

A felvételeken nagy mennyiségű 120 mm-es HE-843B aknavetőgránát látható, amelyek jól láthatóan Szudánból származnak.

: If you thought that the most unexpected source of ammunition to Ukraine was Iran, you were wrong- we can now reveal that the Ukrainian army also received Sudanese ammunition. In this case, 120mm HE-843B mortar bombs. #Ukraine