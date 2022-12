Leírhatatlan a pusztítás az orosz-ukrán háború gócpontjában - Sosem látott felvételek láttak napvilágot

Bahmut városát hónapok óta ostromolják az orosz csapatok. A korábban megjelent beszámolók alapján tudni lehetett azt, hogy a Donyeck városától északra fekvő település súlyos károkat szenvedett az összecsapások során, a mostanihoz hasonló, drónról készített felvétel azonban eddig nem látott napvilágot.

A drone footage showing total destruction on the southern outskirts of the city of Bakhmut in the Donetsk Oblast of Ukraine. Namely, those are the settlements of Opytne and Ivanhrad.No building left untouched. pic.twitter.com/q9aVe65Ln3