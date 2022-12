Hírszerzési jelentés: régi, bevált módszerhez térnek vissza az oroszok – csak nem biztos, hogy ma is működik

A jelentés szerint az elmúlt hetekben az orosz erők jelentős erőfeszítéseket tettek a frontvonal mentén – leginkább Szvatove várostól északra – kiterjedt védelmi állások kiépítésére, ahogy azt felvételek is mutatják.

Az orosz építkezések a hagyományos katonai sáncépítési terveket követik, amelyek a második világháború óta nagyrészt változatlanok.

Az ilyen építmények sebezhetők a modern, precíziós közvetett csapásokkal szemben.

A nagyobb védelmi vonalak kiépítése újabb példája annak, hogy Oroszország visszatér a pozíciós hadviseléshez, amelyet a legtöbb modern nyugati hadsereg az elmúlt évtizedekben nagyrészt elhagyott

– írja a hírszerzési jelentés.

A brit védelmi minisztérium térképén jelenleg is néz ki az ukrajnai orosz invázió állása:

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 15 December 2022Find out more about the UK government's response: https://t.co/ZmuprwJErz