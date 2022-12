Megtalálták az ukránok a pusztító iráni drónok méltó ellenfelét?

A videóhoz csatolt leírás szerint az egység a fegyvereket a lassú iráni drónok ellen veti be. A Sahed-136-os drónok maximális sebessége ugyanis mindössze 185 kilométer/óra. Korábban az ukrán erők próbálkoztak már egy civil, hatrotoros drón géppuskával történő felszerelésével, bár nem derült ki, hogy az ukrán civil drón hogy lenne képes utolérni a nagyobb sebességgel haladó iráni kamikaze drónt, illetve ilyen sebesség mellett hogy lenne képes pontos találatot elérni.

Ezzel szemben az 1912-ben rendszeresített Maxim-géppuska előnye, hogy a vízhűtésének köszönhetően folyamatos tüzelésre képes. Hozzá kell azonban tenni, hogy a pontos, gyors sorozatokra ez az első világháborús fegyver sem képes, helyette inkább pásztázó tűzzel és egy jó nagy adag szerencsével válhat az iráni öngyilkos drónok ellenfelévé.

Bár a rendszer hatékonysága megkérdőjelezhető, az iker- vagy többcsöves Maxim géppuskák az első világháborúban is fontos eszközei voltak a többfedeles repülőgépek ellen vívott csatáknak. Márpedig az első világháború legelterjedtebb vadászrepülőgépei – mint a német Fokkerek, vagy a brit Camel-ek – hasonló maximális sebességet voltak képesek elérni, mint a modern iráni drónok.

Not as questionable as you might think, especially when the target is slow flying lawnmower engine drones. Maxim was historically used for AA in single, dual and even quad configurations, no reason this can't work well enough and it's better than nothing pic.twitter.com/YhNqIVX4iu