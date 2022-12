Putyin nem viccel, komoly küldöttséggel hagyta el Oroszországot

A hétfői tárgyalásokon résztvevő felek megerősítették eltökélt szándékukat, hogy nemzetközi fórumokon összehangolják lépéseiket, és fellépnek az Oroszországra és Fehéroroszországra "a barátságtalan államok által gyakorolt politikai és jogellenes szankciós nyomás ellen". A fehérorosz fővárosba érkezett Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter is.

Fehéroroszországban hónapok óta folyamatos orosz és fehérorosz katonai tevékenység folyik, miután Lukasenka segítséget kért Oroszországtól, a növekvő nyugati fenyegetéssel szemben. Ráadásul az invázió kezdetekor Oroszország az ukrán főváros, Kijev elleni sikertelen támadás kiindulópontjaként is felhasználta szövetségese területét.

Moszkva és Minszk azóta közös regionális haderőt hozott létre Fehéroroszországban, és számos hadgyakorlatot tartott. Vlagyimir Putyin orosz elnök minszki látogatásával egyidejűleg közös fehérorosz-orosz hadgyakorlat kezdődött hétfőn Fehéroroszországban.

Lukashenko personally meets Putin at the airport in Minsk. Putin visited Belarus for the first time since June 2019. Presumably, he arrived to persuade Lukashenko about direct involvement in the war pic.twitter.com/jSW6EN8vIz