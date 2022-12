Videó: újfajta, pusztító tüzérségi lövedéket vetettek be az ukránok

Szombat délután kerültek fel videófelvételek arról, ahogy az ukrán tüzérség korábban nem látott tüzérségi lövedékekkel bombázza Bakmut környékén az orosz állásokat. Korábban Ukrajna megvádolta Oroszországot, hogy hasonló kazettás bombákat vetett be lakott területek ellen Mariupol ostromakor. A kazettás bombák használatát nemzetközi egyezmények tiltják, bár a háborúban részt vevő felek egyike sem írta alá az egyezményt.

A Twitterre felkerült videó az ukrán tüzérségi erők támadása látható a bakmuti orosz állások ellen. A videón olyan robbanássorozat látható, ahol másodperceken belül több, mint 20 lövedék csapódik be szétszórtan egy kis területen belül.

Has a previously-unseen munition been revealed in ?Recently video appeared showing shelling of a Russian position in the vicinity of Bakhmut, Oblast. The unusual explosions have led to to many theories- but we have a strong idea about what was really used. #Ukraine — (Ukraine) December 17, 2022

A videóval kapcsolatban számos elmélet jelent meg, milyen új, korábban nem használt tüzérségi lövedékhez jutottak az ukránok. A feltételezések szerint az ukránok kazettás lőszerek bevetésével próbálják feltartóztatni az orosz csapatok támadását. A kazettás lőszerek vagy bombák ugyanis olyan fegyverek, amelyek nagy számú, kisebb robbanótöltetet tartalmaznak, amiket még a becsapódás előtt, egy előre meghatározott területen szóródnak szét.

Who supplied them to Ukraine? That's not clear. A very limited number of countries reported possession of such mortar bombs and we tend to believe what we see was exported from a country which previously purchased these bombs from Israel. pic.twitter.com/IWWIFJmK2N — (Ukraine) December 17, 2022

A kazettás bombák használatról évtizedek óta tartó vita van, nemzetközi humanitárius jog szempontjából ugyanis tiltott fegyvernek minősülhetnek. 2008-ban 107 állam írt alá nemzetközi szerződést a kazettás bombák tilalmáról, de az egyezményhez többek között az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna sem csatlakozott.

Korábban az ukránok többször is vádolták Oroszországot a kazettás bombák használatával, többek között Mariupol ostroma során. A nemzetközi humanitárius alapelvei megkövetelik a harcoló és nem harcoló felek megkülönböztetését. A leggyakoribb ellenérv ezzel szemben az, hogy maga a használat dönti el, mennyiben jogellenes: a katonai élőerő elleni bevetése megfelel a hadviselési szabályoknak, szemben egy város ostroma során történő alkalmazásával.

Egyes feltételezések a most bevetett tüzérségi lövedékek az izraeli fejlesztésű M971-es, 32 darab robbanótöltetet szállító, 120 milliméteres lőszerrel egyeznek meg. Az ukrán erők a lőszert egy, Ukrajnát fegyverszállítmányokkal támogató országon keresztül szerezhették be. Izrael korábban ugyanis mereven elzárkózott az orosz-ukrán háborúba történő fegyverszállítástól.

Going by the explosion pattern, bomblet dispersion pattern and quantity, we believe that we are seeing these effective (but controversial) munitions in use.Given submunition failures and absence of self-destructing feature for the M87 they may have unwelcome long term effects. pic.twitter.com/mBkoxecwG7 — (Ukraine) December 17, 2022

Más elképzelések szerint a most bevetett tüzérségi lövedékek akár a spanyol MAT-120-asok is lehetnek, hiszen a mediterrán ország is szállít fegyvereket az ukrán félnek. A spanyol fejlesztés hasonlóan egy 120 milliméteres lőszer, 21 darab kisebb robbanótöltettel. A spanyol MAT-ok robbanótöltetei, a nemzetközi jognak való nagyobb megfelelés érdekében rendelkeznek egy becsapódást követő önmegsemmisítő, vagy egy 15 percen belül önsterilizáló (lemerül a gyújtószerkezet) funkcióval. Ezzel a fegyverrendszer megakadályozza, hogy a fel nem robbant lőszerek taposóaknákká váljanak.

A címlapkép illusztráció. A címlapképen egy amerikai B1-B bombázó dob le több kazettás bombát. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons