Hatalmas hibát követhettek el az oroszok, végzetes helyre csapódott a rakéta

A fényképeket és az állítást egy, főként kisebb elemzésekkel foglalkozó Telegram csatorna osztotta meg. Eszerint még december elején történt az eset, Zaporozsje régió felett. Egy orosz Pancír Sz1-es légvédelmi rakéta-rendszer legénysége egy ismeretlen objektumot észlelt az éjszakai égbolton, és tüzet nyitott rá. A célpontot sikeresen lelőtték, majd később kiderült, hogy valójában egy orosz Ka-52-est ért találat. A helikopter személyzete túlélte.

: A Russian Ka-52 attack helicopter (RF-91335, 43 Yellow, formerly 43 White) was reportedly shot down by a Russian Pantsir-S1 in a friendly fire incident in Oblast. #Ukraine