Állótaps fogadta Zelenszkijt az amerikai Kongresszusban, de néhány republikánus dacosan ülve maradt – felvétel

Az ülést közösen tartotta Kamala Harris alelnök, a Szenátus elnöke, illetve a Képviselőház hamarosan távozó demokrata vezetője, Nancy Pelosi.

Ahogy az az erről készült felvételen is látszik, az ukrán elnököt több perces állótaps fogadta a képviselők és szenátorok részéről.

Mint azonban a Sky News megjegyezte, néhány republikánus képviselő dacosan ülve maradt a helyén, miközben körülöttük felállva tapsoltak.

Ez a kép az Ukrajnának nyújtott további támogatással kapcsolatos szkepticizmusról árulkodik – jegyezte meg a lap.

