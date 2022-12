Hírszerzési jelentés: a szomszédban végzik az orosz tartalékosok kiképzését, és ez egy hatalmas problémára utal

Putyin Minszkben találkozott Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnökkel. A megbeszélésen szó esett többek között egy „egységes védelmi térség” létrehozásáról.

Miközben Oroszország és Fehéroroszország kiemelten hírt ad az orosz egységek fehéroroszországi bevetéseiről, arról már kevesebb szó esik, hogy

a fehérorosz fegyveres erők a közelmúltban jelentős szerepet vállaltak az újonnan mozgósított orosz tartalékosok ezreinek kiképzésében.

A fehérorosz kiképzők valószínűsíthető alkalmazása kísérlet arra, hogy részben pótolják az orosz katonai kiképzők hiányát, akik közül sokan Ukrajnában vannak bevetésen, vagy életüket vesztették.

Bár Oroszország és Fehéroroszország között kiterjedt katonai együttműködés van, a mozgósított orosz katonák fehéroroszok általi kiképzése szerepcserét jelent.

A fehérorosz erőket ugyanis Oroszország hagyományosan alacsonyabb rendűnek tekinti saját erőinél, kiképzőként való alkalmazásuk ezért az orosz katonai rendszer túlterheltségét jelzi

– írja a jelentés.

