Ijesztő felvételek szivárognak: Putyin kész meglépni azt, amitől mindenki retteg?

Újabb közös hadgyakorlatok kezdődtek Oroszország és Fehéroroszország között hétfőn, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök 2019 óta először látogatott Minszkbe. Az orosz elnök mostani látogatása, és az ukrán határ mentén tartott hadgyakorlatok felerősítették a nyugati államokban a félelmet, hogy Fehéroroszország is belép a háborúba, vagy az orosz erők ismételten támadást kísérelnek meg Kijev ellen. A közösségi médiában egyre több felvétel kering arról, hogy Oroszország hatalmas mennyiségű, téli álcázással ellátott modern fegyvert helyezett át a fehérorosz határra hadgyakorlat címén, kísértetiesen hasonló módon, mint az invázió kezdetekor.

Fehéroroszországban hónapok óta folyamatos orosz és fehérorosz katonai tevékenység folyik, miután Lukasenka segítséget kért Oroszországtól a növekvő nyugati fenyegetéssel szemben. Moszkva és Minszk azóta közös regionális haderőt hozott létre Fehéroroszországban, és számos hadgyakorlatot tartott, jelenleg is zajlik egy.

A hadgyakorlatok leple alatt pedig hatalmas mennyiségű nehézfegyverzet érkezett az országba. Legutóbb kedd este töltöttek fel egy videót arról, hogy egy orosz vasúti, katonai járműveket, köztük harckocsikat szállító szerelvény halad, feltehetően Pinszk irányába.

A fehérorosz város alig 20 kilométerre található az ukrán határtól.

The echelon of Russian equipment was seen moving in the direction of Pinsk, the city on the south of Belarus #Belarus — Hanna (Liubakova) December 21, 2022

A közelmúltban készült más felvételeken is hasonlóan orosz T-80-as és T-90M-es harckocsik tömkelegét szállítják Fehéroroszországon keresztül.

T-80BVM & T-90M 'proryv' tanks in movement on trains in Belarus. Belarus is now blocking civilians from certain border areas with Ukraine unless the live or work there. It also appears that photos and videos from Belarus are now employing blurring. pic.twitter.com/WN1PhtQmAF — GraphicW (@GraphicW5) December 21, 2022

Lukasenka hétfői bejelentése szerint a fehérorosz haderő ráadásul S-400 légvédelmi rendszereket, és Iszkander rövid hatótávolságú, ballisztikus rakétarendszereket is kapott, amik hamarosan katonai szolgálatba állnak. Az Iszkander rendszerek 9M723-as variánsa kvázi-ballisztikus rakéta célba juttatására használatos indító. Ez a rakéta eltérő források szerint 400-500 kilométeres hatótávolsággal bír, Mach 6-7-es sebességgel (kb. 7400-8600 km/h), 6-50 kilométeres magasságban repül. A rakéta képes röppályájának módosítására is.

Belarusian President Lukashenko has announced that after talks with Russian President Putin in Minsk yesterday that S-400 Air Defense Systems and Iskander Ballistic Missiles placed inside of Belarus by Russian Forces will soon be put on Combat Duty. pic.twitter.com/1N4e1RLFms — OSINTdefender (@sentdefender) December 20, 2022

A közös alakulat létrehozásakor, októberben a fehérorosz védelmi minisztérium közleménye szerint, az oroszok 170 harckocsit és 200 gyalogsági harcjárművet szállítottak Fehéroroszországba. Egyes feltételezések szerint az elmúlt két hónapban közel 200 ezer orosz katona, több száz repülőgép, több ezer harckocsi, páncélozott katonai jármű, mobil tüzérség és légvédelmi rendszer érkezett az országba. December 15-én pedig az első orosz AWACS (légtérellenőrző repülőgép) is megérkezett.

The Russian buildup in Belarus over the past two months has been massive: ~200k troops; 100s of aircraft; 1000s of latest-model tanks, AFVs, mobile artillery, and mobile air defense systems. Today a Russian AWACS arrived.I find it difficult to believe this is just a feint. pic.twitter.com/3jRafyPupx — Will (Schryver) December 15, 2022

A most ukrán-fehérorosz határra telepített járművek szinte mindegyike téli álcafestés kapott, ami tovább növeli a nyugati félelmeket egy, az országból indított téli offenzívának.

Vehicles in winter camouflage in Belarus somewhere near the border with Ukraine pic.twitter.com/LMc9RthdvA — Jackson (Hinkle) December 20, 2022

Egyszer már megtörtént

Az invázió kezdetekor, februárban jelentős orosz katonai alakulat indított támadást Fehéroroszország területéről az ukrán főváros, Kijev ellen. Akkor a Maxar műholdfelvételein lehetett követni, hogy a fővárostól északra fekvő utakon, több mint 60 kilométer hosszú katonai járművekből álló konvoj volt látható. Az orosz harckocsikból, vontatott tüzérségi, páncélozott és logisztikai járművekből álló hadoszlop az ukrán főváros elfoglalására kapott parancsot.

New satellite images show a 3.25-mile convoy of Russian ground forces with 100s of military vehicles NE of Ivankiv, Ukraine and moving toward Kyiv (40 miles away). Contains fuel, logistics, armored vehicles (tanks, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery). @Maxar — Christopher (Miller) February 27, 2022

Becslések szerint ebben az egy konvojban körülbelül 15 ezer orosz katona utazott. A februári inváziót megelőzően Oroszország heteken keresztül csapatokat gyűjtött Fehéroroszországban, több száz orosz katonai járművet, repülőgépet szállított át az egykori szovjet államba.

Az indok ugyanaz volt: a két szövetséges állam közös hadgyakorlatokat tartott.

A NATO szerint a több irányból indított támadás során összesen 30 ezer katonát, vadászgépeket, Iszkander rakétákat és Sz-400-as légvédelmi rendszereket is bevetettek.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet december közepén közreadott elemzésében kiemeli, az orosz katonai jelenlét Fehéroroszországban ősz óta folyamatosan nő, ráadásul az orosz erők egyik elit alakulata, az 1. Gárda tankhadsereg, amely egy támadó erő magját képezheti, december 15-e óta Fehéroroszországban gyakorlatozik.

Ukrán tisztviselők szerint ráadásul Fehéroroszországban kiképzésben lévő orosz erőknek nincs konkrét terve az Oroszországba való visszatérésre, mikor befejeződik a kiképzés.

Bár az ukránok jóval felkészültebben várják az északról érkező offenzívát, mint a háború kezdetekor, ha a becslések igazak, Oroszország akár hatszor nagyobb katonai erőt is felhalmozhatott Fehéroroszországban, mint amekkorával februárban támadást indított.

