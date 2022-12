Putyin a NATO-val szembeni fenyegetésre készülhet? – Sötét jövőt vázol az orosz elnök háborús beszéde

Putyin beszédében azt mondta, a NATO teljes katonai kapacitását beveti Oroszország ellen Ukrajnában, Sojgu pedig bejelentette, Finnország és Svédország küszöbönálló NATO-csatlakozása miatt „megfelelő” válaszra van szükség. A védelmi miniszter szerint ez az orosz haderő egy új csoportjának létesítése lenne Oroszország északnyugati részén.

Az ISW szerint azonban a Kreml csak információs műveletét fokozza, amikor a NATO-bővítést fenyegetésnek nevezi Oroszország számára.

Az elemzőintézet emlékeztet rá, hogy tavasszal Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő és Szergej Lavrov külügyminiszter is azt mondta, a bővítés nem hoz nagy változást Oroszország biztonságában.

Sojgu több olyan védelempolitikai változást is bejelentett, amelyek szerint jelentősen növelik az orosz haderő létszámát.

Sojgu javaslatai a következők voltak:

Sojgu nem határozott meg menetrendet ezekhez a lépésekhez.

Az ISW értékelése szerint ugyanakkor

nagyon valószínűtlen, hogy Moszkva képes lenne létrehozni egy ekkora konvencionális haderőt olyan időtávon, hogy érdemben befolyással lehetne az ukrajnai háborúra.

Egy-egy hadosztály létrehozása ugyanis idő- és pénzigényes. Oroszországnak még a háború előtt is több mint egy évbe telt egy új hadosztály felállítása. Ráadásul most a háború költségei és a nyugati szankciók jelentősen megütötték az orosz gazdaságot. Ezenkívül elég kiképző sincs, jelenleg fehérorosz katonák végzik az újonnan behívott orosz tartalékosok kiképzését.

Sojgu javaslatai ezért csak a befolyásos katonai bloggerek megnyugtatására szánt kísérletnek tekinthetők, akik elégedetlenek az orosz háborús erőfeszítés mértékével – véli az ISW.

Ugyanakkor

Putyin dönthet úgy, hogy hosszabb távon megváltoztatja az orosz haderő stratégiai erőforrásainak elosztását.

Az orosz elnök szerdán kijelentette, nincs pénzügyi korlátja az orosz erők finanszírozásának. Az ISW elemzői szerint keresztülvihető egy olyan terv, hogy a jelenleginél jóval nagyobb konvencionális haderőt hoznak létre a gazdasági növekedés kárára, ahogy azt a Szovjetunióban tették.

Egy ilyen haderő komoly fenyegetést tudna jelenteni a NATO-ra, és bizonyos jelek arra mutatnak, hogy Putyin már eldöntötte: a háború után megteremt egy ilyen katonai fenyegetést

– írja az ISW.

The highest military and security leadership of today had to listen to a speech by Vladimir Putin. Enthusiasm seems to have been kept well under control. pic.twitter.com/wCA7Gzlu3Y