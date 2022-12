Zelenszkij elhagyta Washingtont, már találkozott is egy fontos állam vezetőjével

Hazafelé menet találkoztam Ukrajna egyik barátjával, Andrzej Duda lengyel elnökkel. Összegeztük az évet, amely a teljeskörű háború miatt történelmi kihívásokat hozott. Emellett megvitattuk a jövőre vonatkozó stratégiai terveket, a kétoldalú kapcsolatokat és a 2023-as évben várható, nemzetközi szintű kölcsönhatásokat. Köszönjük a rendíthetetlen és erőteljes támogatást!

– írta az ukrán elnök.

Zelenszkij a háború kitörése óta először hagyta el Ukrajnát.

Washingtonban előbb Joe Biden elnökkel találkozott, majd a Kongresszus két házának összevont ülésén mondott beszédet.

Az ukrán államfő feltételezhetően Rzeszówból utazik majd vissza Kijevbe.

