Szivárognak a felvételek: ádáz harcok dúlnak a Donyec-medencében, mindent bevetnek az oroszok

Közeledik az év vége, de ettől függetlenül súlyos harcok dúlnak a Donyec-medence térségében. Úgy tűnik az oroszok az elmúlt napokban Bahmut és Vuhledár térségébe koncentrálták az erőiket és próbálnak áttörést kiharcolni. Az egymás után intézett támadások mellett éjt-nappallá téve dolgozik az orosz tüzérség, többek között gyújtólövedékeket is bevetnek az ukrán ellenállással szemben.

Vuhledár és Pavlivka térségében november vége óta támadnak nagy erőkkel az orosz csapatok. A csendes-óceáni flotta 40. haditengerészeti gyalogosdandárja által vezetett támadásokban súlyosak a veszteségek mindkét oldalon. A most közzétett videókon a dandár összecsapásai láthatóak az ukrán erőkkel. A videókon látható, hogy az egység éjszaka is folyamatos harci kontaktusban van, BM-21 Grad rakétavetőkkel indítanak támadást a feltételezett ukrán állásokkal szemben.

Video of the Pacific Fleets 40th Naval Infantry Brigade with BMP-3, BM-21 Grad MLRS, BTR-82, and Giatsint-S artillery in the Vuhledar area. They are also using commercial UAVs to drop munitions. https://t.co/NxDG0E0Ymi — Rob (Lee) December 22, 2022

Az ukrán oldalról közzétett felvételek tanúsága szerint a szinte porig rombolt városban rekedt maradék néhány civil evakuálását végzik az ukrán erők. A túlélők utáni kutatást bemutató felvételeken többször is láthatóak a folyamatos orosz tüzérségi támadás nyomai, és hogy folyamatos a település ágyúzása.

Heavy fighting is going on in , Donetsk region right now. Journalist Yury Butusov published footage of the destroyed city. #Vuhledar — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2022

A madártávlatból készült drónfelvételen még inkább látható a város pusztulása. A kép készítését megelőzően valószínűleg rakéta-sorozatvetők tüzének volt kitéve a kép jobb felső sarkában látható lakónegyed, ez lehet a több helyről feltörő füstoszlopok oka.

This is the frontline city of Vuhledar in the Donetsk Oblast of Ukraine. Pillars of smoke can be seen rising over the residential area presumably after MLRS shelling that occurred shortly before the photo was taken. pic.twitter.com/6VbvkffYRj — Status-6 (@Archer83Able) December 22, 2022

A régió központjától, Donyecktől alig 20 kilométerre fekvő, egykor közel 15 ezer fős település mára lakhatatlanná vált. A város egykori lakosságát kitelepítették, Vuhledár így igazi szellemvárosként létezik jelenleg.

The Russian terrorist state is incapable of defeating the Armed Forces of Ukraine.Russian terrorists target civilians and civilian infrastructure not for any military purpose but merely to increase suffering.This is Vuhledar in Donetsk region. https://t.co/goj9YG52Ye — Michael (MacKay) December 17, 2022

Hasonló a helyzet a Vuhledártól 100 kilométerre északra, Bahmut településen is. Az egykor 70 ezres lakosságú várost már nyár végén ostrom alá vette az orosz haderő. A novemberi herszoni ukrán sikereket követően még erőteljesebb nyomás tapasztalható a városon, a sikeres támadások híján lévő orosz haderő nagy erőkkel igyekszik értékelhető eredményt felmutatni Bahmutnál, ennek érdekében mindent bevetnek. Az elmúlt napokban azonban az ukrán beszámolók szerint sikeres ellentámadást vezettek, és visszaszorították az orosz erőket, többek között a Wagner zsoldoscsapat katonáit.

During today's offensive, the enemy PMC Wagner mercenaries was encircled by the Special forces of and successfully demilitarized #Bakhmut — АЗОВ (South) December 22, 2022

This drone footage is from the industrial area in Bakhmuts east. I believe this is from yesterday which would prove that Russians are trying to creep back to Bakhmut. This advance, however, was devastating for them. #Bakhmut — Tendar (@Tendar) December 23, 2022

Annak ellenére, hogy az orosz erőket kiszorították a város széléről, nem szűnt meg a település ágyúzása. Ráadásul egyre gyakrabban vetnek be gyújtólövedékeket a településen küzdő ukránok ellen. A különböző típusú termites gyújtólövedékek és foszfor-bombák civilek elleni háborús alkalmazását különböző ENSZ-egyezmények tiltják, erről itt írtunk korábban.

Reportedly last night over Bakhmut, incendiary ammo used by Russian forces over Ukrainian positions in the outskirts. pic.twitter.com/RAXjBcMxNY — NOËL () December 23, 2022

Bakhmut, Russian shelling with 122mm Grad 9M22S incendiary rockets. pic.twitter.com/7yIUp7Pozm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 16, 2022

A címlapkép illusztráció, a címlapképen az orosz erők egy korábbi termikus lövedékkel történő bombázása látható. Címlapkép forrása: Armed Forces of Ukraine/Reuters