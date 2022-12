Szivárognak a felvételek: súlyos csapást szenvedett el az orosz légierő a légvédelem napján

Az orosz Telegram-csatornák robbanásról és tűzről számoltak be az Engels légibázis területéről. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a légvédelem a becsapódás előtt lelőtte a bázis felé tartó ukrán drónt. A három ember halálát az ukrán drón széthulló darabjai okozták. Az Engels légibázis az ukrán határtól mintegy 600 kilométerre északkeletre található.

Az Engels légibázist ebben a hónapban már másodszor érte találat. A második nagy hatótávolságú támadás Oroszország egyik stratégiailag legfontosabb bázisa ellen ráadásul ugyanazon a napon történt, amikor az orosz hadsereg légvédelmi egységeinek létrehozásának 107. évfordulóját ünnepelte.

Az előző támadás december 5-én történt. A beszámolók szerint akkor Ukrajna drónokkal és egy katonai felderítő egység segítségével hajtotta végre a támadást. Az orosz hatóságok azt állították, hogy a támadás két repülőgépet megrongált, három katona meghalt és négy másik megsebesült.

Hétfőn a helyi lakosság erős robbanásról számolt be a repülőtér közeléből. Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy repülőgépiekben nem keletkezett jelentős kár, a drón maradványai a bázistól 3 kilométerre csapódtak be.

Location of the explosion at Engels Air Base on December 26Several recent videos showed a large explosion occurring at Russias Military Air Base near SaratovRussian media claims that a drone was shot down and missed the air base by 3km, however video evidence shows otherwise pic.twitter.com/oWfvsciRZZ — Ukraine (Battle) December 26, 2022

Az Engels repülőtér az Ukrajna elleni rakétacsapások végrehajtására használt orosz stratégiai bombázók bázisa. A repülőtéren állomásozó Tu-95 bombázók az orosz nukleáris arzenál részét képezik, mivel nukleáris robbanófejek hordozására is képesek.

A helyi orosz Telegram csatornák információi szerint a támadás során több T-95-ös bombázó megsemmisült és 6 darab Tu-160-as (szuperszonikus nehézbombázó) megsérült, a halottak és sebesültek száma meghaladja a 40-et. A repülőtéren bekövetkezett hatalmas robbanást egy rakétákkal telipakolt raktárt ért találatnak tulajdonították. Ezeket az állításokat hivatalos forrásból nem erősítették meg.

As reported, at the strategic bomber military airbase Engels, Russia: Some irresponsible individuals again violate safety regulations for extinguishing cigarette butts pic.twitter.com/1pNFlH6So0 — Special (Kherson) December 26, 2022

Az ukrán dróntámadás ismételt sikere felveti az orosz légvédelmi egységek fokozott hiányosságait. A légibázis ellen intézett támadás a sokadik a mélyen orosz területen fekvő repülőterekre mért csapások sorában. Egyes feltételezések szerint ennek megfelelően az orosz légierő megkezdte a stratégiai bombázók evakuálását az Ukrajnától 600 kilométerre fekvő bázisról Szibériába.

: Air sirens again at the Air Force Base in .After yesterday's drone attack, they were trying to move a multitude of Tu-95 strategic bombers to a faraway airfield in Siberia. #Russia — Igor (Sushko) December 26, 2022

Címlapkép forrása: Getty Images