Kiszivárgott videó: gigantikus szerelvény tart Ukrajnába, tele katonai járművekkel

Az Egyesült Államok folyamatosan tölti fel fegyverekkel és logisztikai járművekkel az ukrán haderő készleteit - a most videózott vonaton elsősorban inkább az utóbbiak láthatók.

A vasúti járművön körülbelül 60 darab Humvee típusú katonai terepjárót lehet látni, néhány teherautóval és generátorokkal együtt. Az utóbbiak vélhetően az oroszok ukrán energia-ellátási infrastruktúrát érő támadásainak következményeit hivatottak ellensúlyozni.

A train with American military aid was spotted in the south of Poland.The train with military equipment and generators was moving towards Ukraine:️ about 60 HMMWV units of various modifications;️ about 6 units of military tractors;️17 generators. pic.twitter.com/gkznF64n2o