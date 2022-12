Kolosszális hiba vagy hatalmas fordulat - Zavarba ejtő térképet közölt Oroszország

Október ötödikén, a két szakadár köztársaságban (Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok), illetve Zaporizzsja és Herszon megyékben tartott, a világ szemében érvénytelen népszavazások eredményként, Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta az Orosz Föderációhoz való csatlakozásukról szóló törvényt. Az eseményre egy nagy ünnepség keretében került sor, ahol többek között a moszkvai Vörös téren hatalmas kivetítőn közvetítették az aláírást.

Az elcsatolást követő időszakban rengeteg új Oroszország-térkép jelent meg, amelyek már tartalmazták a fegyverrel elfoglalt területeket. Törvényeket hoztak többek között az ott lakók állampolgárságának megváltoztatásáról, az ukrán hrivnya, mint fizetőeszköz kivezetéséről.

Az azóta zajló ukrán ellentámadás azonban jelentős területeket szabadított fel (vagy szállt meg az orosz olvasat szerint), így jelenleg nincs olyan elcsatolt régió, amely teljes egészében Oroszországhoz tartozna. Olybá tűnik, a hadiszerencse alakulása, és a tény, hogy Ukrajna „orosz területeket” támad, kezdett egyre kellemetlenebbé válni a Kreml számára – így a legfőbb kormányzati honlapon visszaállították a 2022 februári állapotokat megelőző térképet, amely nem tartalmazza az elcsatolt régiókat.

The annexed territories of Mykolaiv, Kherson, Zaporizzhya, Donietsk, and Luhansk regions mysteriously disappeared from the map of terrorussia at putins official website. Lets just pretend it never happened pic.twitter.com/2w6biQcUKQ