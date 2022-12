Videóra vették, ahogy elindítja egy orosz bombázó a rettegett, H-101-es cirkálórakétát Ukrajna felé

Oroszország rendszeresen támadja légi indítású cirkálórakétákkal Ukrajnát, a H-101-esek több ukrán infrastrukturális létesítményben is kárt tettek az elmúlt hetekben. Nemrég egy igazán ritka felvétel került ki orosz oldalakra, melyet egy Tu-95-ös stratégiai bombázó személyzete készített, a fedéleztről.

"Jó reggelt, Zelenszkij!" - kommentálja a rakétaindítást a Tu-95-ös személyzete.

Footage of the Kh-101 cruise missile launch from the Tu-95 strategic bomber.Fighterbomber pic.twitter.com/AaqORLvcgq