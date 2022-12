Visszaköszön a múlt – Világháborús fegyverek az orosz-ukrán háborúban

Az orosz-ukrán háború bő tíz hónapja alatt számtalan felvétel került nyilvánosságra, melyen a harcoló felek akár hetven évnél is régebbi kézifegyvereket vetettek be, de van-e létjogosultsága egy modern háborúban egy vízhűtéses géppuskának, vagy egy világháborús forgó tolózáras puksának? Cikkünkben végig veszünk néhányat a háború leginkább matuzsálemi korú fegyverei közül, és megpróbáljuk kideríteni.

A legenda visszatérése – Maxim géppuskák az ukrajnai háborúban

A Hiram Maxim német fegyvertervező által megálmodott nehézgéppuskák minden kétséget kizáróan az első világháború leghatékonyabb fegyverei közé tartoznak: a robosztus fegyverek vízhűtésüknek hála kiemelkedően hosszú ideig tudnak tűz alatt tartani egy-egy területet. A Maxim géppuskák különféle változatait az oroszok mind az első, mind pedig a második világháború során bevetették, az ukrajnai háborúban pedig elsősorban az ukrán területvédelmi erőknél, valamint az oroszbarát szakadároknál fordulnak elő.

The Ukrainian Volkssturm with Maxim machine guns is somewhere in the Donbass. pic.twitter.com/7rfwLmPSup — bigrussianshop (@bigrussianshop) December 14, 2022

A Maxim, valamint általánosságban a vízhűtéses fegyverek legnagyobb előnye egyben legkomolyabb hátránya is: a vízhűtésnek hála egy jól karbantartott géppuska hozzáértő kezelőszemélyzet mellett lényegében a cső tönkremeneteléig – vagy a lőszerkészlet erejéig – képes tüzelni, ugyanakkor a manapság használatos könnyűgéppuskákhoz képest nagyon nehezen mozgatható, és kisebb kaliberének köszönhetően a modern nehézgéppuskák átütőerejével sem rendelkezik, mindemellett karbantartása alkatrészek hiányában problémás lehet.

Nagyapáink fegyvere – Moszin variánsok a fronton

Az Oroszországban eredetileg 1891-ben rendszeresített, majd 1930-ban nagygenerálon átesett forgó tolózáras Moszin-Nagant ismétlőpuskák megjárták az orosz-japán háborút, az első és a második világháborút, sőt, a Magyar Néphadseregben is rendszeresítésre kerültek 1948-ban. A forgó tolózáras ismétlőfegyverek egyik nagy előnye az, hogy a kevés mozgó alkatrész miatt meglehetősen nagy találati pontosságot tudnak elérni.

A különféle Moszin variánsokat a rendelkezésre álló információk alapján elsősorban az orosz szakadárok vetik be, magának a technológiának azonban számtalan hátránya van.

Kétségtelen az, hogy a Moszin-Nagant különböző variánsai körül egyféle kultusz alakult ki napjainkra, ahogyan az is, hogy egy békeidőben gyártott, jó állapotban fennmaradt fegyver napjainkban is magas értéket képvisel, a világháborúk alatt gyártósorról lekerült fegyverek érthető módon jóval magasabb hibahatárral kerülhettek a harcoló csapatokhoz: már a világháborúkból is számtalan beszámoló maradt például fent arról, hogy a fegyver fa tusája egyszerűen szétrepedt használat közben.

DPR/LPR soldiers equipped with SSh-68 steel helmets, 6B23 pre-ratnik bulletproof vests and a Mosin Nagant M91/30. #UkraineWar — OPeriodista (@RPerrocalentero) October 18, 2022

Szintén problémát jelent az, amilyen módon a szakadár csapatok bevetik a Moszin puskákat:

az öt lőszeres tárkapacitás, valamint a forgó tolózár viszonylagos lassúsága mellett a fronton nagy számban megtalálható Kalasnyikov variánsokkal szemben egy ismétlőpuskát használó katona lényegében behozhatatlan hátrányba kerül.

Érvként felhozható a fegyver mellett a pontosság, és az aránylag nagy lőtáv, a modern háborúkban azonban a célzott, és célt is találó lövések elsöprő többsége száz méteres távolságon belül kerül leadásra, ezen a távolságon pedig nincs érdemi különbség a Moszin által használt 7,62x54-es peremes lőszer, valamint a modernebb szovjet és nyugati lőszerek között. Ehhez természetesen hozzájön az is, hogy egy átlagos képességű lövész számára a gyakorlatban meglehetősen kevés előnyt jelent az, hogy a fegyver nagyobb távolságokban kisebb szórással tud célba találni, mint valamely Kalasnyikov variáns.

Sztálin lemezlejátszója visszatér – A DP golyószóró

A szovjetek által 1927-ben rendszeresített DP-27-es sajátos tárja miatt könnyen felismerhető fegyver. A Moszin ismétlőpuskával megegyező kalibert tüzelő golyószóró legendás arról, hogy kiválóan tűri a hideget, illetve a különböző szennyeződéseket, a népszerű anekdota szerint jobban működik sárosan, mint tisztán. Ilyen fegyvereket elsősorban az ukrán területvédelmi egységeknél láthattuk.

Ukrainian territorial defense fighter with a Degtyaryov DP-27 machine gun. https://t.co/pSgklkThmH — Rob (Lee) March 11, 2022

A DP-27 fő erénye mindig is igénytelensége, valamint olcsósága volt. A fegyver villalába híres arról, hogy könnyen összecsuklik, illetve eltörik, az ikonikus csigatár pedig mérete és formája miatt viszonylag nehezen szállítható, emellett 47 lőszeres kapacitása a modern könnyűgéppuskákhoz viszonyítva meglehetősen alacsony.

Ósdi behemótok – A PTRSZ és PTRD tankelhárító puskák

A tankelhárító puskák ötlete az első világháború lövészárokharcai során fogant meg, Oroszország azonban egészen a második világháborúig nem rendelkezett ilyen eszközökkel. A német páncélosok hatékonyságára adott válaszként született meg az egylövetű, forgó tolózáras PTRD, valamint az öt lőszeres tárral működő öntöltő PTRSZ, mind a kettő a 14,5x114 mm-es lőszer köré tervezve.

VIDEO terrorists use PTRD Anti-Tank Rifle to fire on convoys #Russia — raging545 (@raging545) November 28, 2014

A tankelhárító puskák a második világháború elején még kifejezetten hatékony eszközök voltak. 100 méteren akár 40 mm-es páncéllemezt is képesek voltak leküzdeni.

Gyakori félreértés az, hogy a PTRSZ és a PTRD mesterlövészek által használt, nagy hatótávolságú, pontos fegyverek. Tekintettel arra, hogy mindkét puska azzal a céllal lett kifejlesztve, hogy maximum 500 méteres távolságon egy harckocsi méretű célpontot eltaláljanak, a precíziós szempontok elhanyagolhatóak voltak.

Ukrainian army training with PTRS-41 anti tank #UkraineRussiaWar — WAR (ZONE) August 27, 2022

A meglehetősen nagy méretű fegyverek az orosz-ukrán háborúban bevetett, könnyen páncélozott terepjárók, valamint gyalogsági harcjárművek páncélzatát néhány száz méterről még most is képesek átütni, igaz, jelentősen kisebb kárt okoznak a járműben, mint egy tankelhárító rakéta, ugyanakkor kevésbé feltűnő a használatuk.

Az ellenség fegyvere – MP40 géppisztolyok

Minimális számban ugyan, de megjelentek a fronton a Németország által a második világháború alatt gyártott MP40-es géppisztolyok is a frontvonalon. Az orosz szakadárok vélhetően a szüleik, vagy nagyszülőik által hadizsákmányként hazavitt fegyvereket porolták le. A géppisztoly koncepciója, valamint felhasználási területe komoly változáson ment keresztül a világháború óta: míg a 40-es években az észak-afrikai sivatagoktól Sztálingrád romjaiig lényegében bárhol találkozhattunk ilyen eszközökkel, addig napjainkban a kis kaliberű lőszert tüzelő, kis méretű fegyvereket elsősorban a különleges katonai alakulatok, a rendőrség kommandósai, valamint a járművek személyzete használja.

Donbass War. Ukrainian soldier and MP40. #War — GEWİSTORY (@Gewistory) June 4, 2021

Ennek a változásnak a legfőbb oka a géppisztolyok aránylag alacsony hatékony lőtávolsága, valamint a gépkarabélyokhoz viszonyított alacsony átütőereje. Míg a második világégés során a 9x19mm-es lőszer kegyetlen pusztítást tudott véghez vinni a testpáncélt nem viselő katonák körében, addig a modern golyóálló mellények könnyű szerrel meg tudják állítani a lövedéket.

További problémát okozhat az is, hogy a német mércével faék egyszerű fegyverek híresek arról, hogy az egymáshoz nagy precízióval illesztett alkatrészek miatt fagypont körüli hőmérsékleten lényegében használhatatlanok, illetve hidegben a préselt acél tokozat meglehetősen törékeny.

Címlapkép: ukrán önkéntes egy erősen módosított Moszin-Nagant M1891/30-as ismétlőpuskával. Forrás: mil.gov.ua/28th Knights of the First Winter Campaign Mechanized Brigade via Wikimedia Commons