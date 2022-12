Mit csinál az orosz légvédelem? – Már harmadik alkalommal támadja ellenséges drón a kulcsfontosságú orosz bázist

A légibázis ellen már két dróntámadás volt az elmúlt hetekben, a legutóbbi december 26-án.

Az Engels légibázis Szaratov városa mellett található, amely 700 kilométerre fekszik a legközelebbi ukrán nagyvárostól, az ukrán–orosz határtól nem messze lévő Harkivtól.

Az orosz légvédelemnek nem válik dicsőségére, hogy egy ellenséges drón több száz kilométert tud repülni az országon belül, mire sikerül lelőni.

Az előző két támadásban ráadásul összesen hat orosz katona vesztette életét, és két repülő is megsérült.

A mostani támadásban nem sérült meg senki, a lelőtt drón darabjai ugyanakkor lakóingatlanokat rongáltak meg.

Ukrajna, ahogy korábban, úgy most sem vállalt felelősséget a támadásért.

