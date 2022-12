Év embere díjat kapott a rettegett zsoldosvezér

Az indoklás szerint, Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta az oroszok által vívott leghevesebb csatákban rendre feltűnt Prigozsin magánhadserege, amely sorait ráadásul a háború ideje alatt a börtönökben végzett toborzásainak köszönhetően elítélt bűnözők is nagyban gyarapították.

A korrupt pénz és a brutális erőszak ötvözésével, gúnyos cinizmusával és az orosz törvényekkel szembeni büntetlenségével úgy testesíti meg az államilag támogatott korrupciót, ahogy csak kevesen tudják

– áll az indoklásban, így a szervezett bűnözést és korrupciót felderítő oknyomozói csoport, az OCCRP által összehívott zsűri Prigozsint választotta 2022-ben az "Év emberének" a szervezett bűnözés és korrupció területén.

Jevgenyij Prigozsin az 1990-es években vált orosz oligarchává, a folyamatos állami megrendeléseknek köszönhetően növelte éttermi- és vendéglátóipari vállalkozását, innen kapta a „Putyin séfje” becenevet. Prigozsin a 2010-es évektől vált az orosz hatalom eszközévé, amikor az általa gründolt szervezet dezinformációval és propagandával igyekezett befolyásolni az amerikai választások eredményét.

A Wagner-csoport, bár névlegesen katonai magáncég, de valójában az orosz fegyveres erők által támogatott félkatonai szervezet. 2014 óta létezik hivatalosan, katonái részt vettek már a félsziget megszállásában is és a későbbi, donbaszi harcokban is, de segítették az Aszad-rezsim győzelmét is Szíriában.

A Wagner-zsoldosok brutalitásához nem fér kétség. Szíriától Kamerunig, Szomáliától Malig nemi erőszakkal, rablással, gyilkossággal és kínzással vádolják őket. A mostani indoklásban felhívják a világ figyelmét az ilyen emberek veszélyességére: az alkalmazó ország számára ugyanis a brutális zsoldosok bevetése lehetővé teszi, hogy olyan különösen piszkos vagy érzékeny munkára használja őket, amit a hivatalos hadsereg nem képes vagy nem mer végrehajtani.

Prigozsin egy új típusú győztest képvisel. Nem egy nemzeti vezető, hanem egy korrupt egyén, aki képes terrorizmust és az emberi jogok tömeges megsértését szítani a világ különböző konfliktusaiban

- mondta Louise Shelley, az idei zsűri egyik tagja.

Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images