Itt a leleplező lista: ömlenek a nehézfegyverek Ukrajnába, de van, amivel még Amerika is gyanúsan óvatos

Vitathatatlan tény, hogy Ukrajna védekező háborújában kulcsfontosságú szerepet játszanak a NATO, illetve NATO-barát országok által biztosított fegyverek, a mai napig folyamatos az utánpótlás nyugatról az ukrán fegyveres erők irányába. Továbbra is úgy tűnik viszont, hogy a nyugati országok nagyon óvatosak azzal, hogy mit adnak és mit nem adnak oda Ukrajnának: bár Kijev kapott modern tüzérségi, légvédelmi és UAV-rendszereket, a frontvonalon harcoló alakulatoknak közvetlen, életmentő segítséget jelentő gyalogsági harcjárművek, tankok vagy repülőgépek témájában nagyon szelektálnak a döntéshozók, még a Zelenszkij-kormány legnagyobb szövetségese, Washington is. Ettől függetlenül az Ukrajnába ömlő, nyugatról származó hadianyag – pusztán darabszám tekintetében – tényleg nagyon jelentős.

Az elsősorban orosz-ukrán háborús veszteséglistáiról ismert Oryx szakportál számos másik listát is készít: az egyik ilyen összegzés azokról a nehézfegyverekről, katonai járművekről szól, melyeket a nyugati NATO-tag, illetve NATO-barát országok Ukrajnának biztosítanak a háború kezdete óta.

Ellentétben a fényképpel, dátumbélyeggel igazolt veszteséglistákkal, ez a lista kevésbé pontos, hiszen számos nyugati ország nem teszi közzé, hogy milyen fegyverekből, hány darabot küld Ukrajnának, sem azt, hogy ezek a fegyverek mikor érkeznek meg a kijevi erők kötelékébe. Így például nem tudni pontosan, honnan származnak az ukránok emírségekben gyártott Titan-S gyalogsági támogatójárművei, román TAB páncélozott szállító harcjárművei, de például azt sem tudni, hogy Finnország hány Sisu XA-185-öst biztosított Kijevnek.

Mindenesetre, a lista mára igencsak hosszassá és részletessé vált: jelenleg talán kijelenthető, hogy egész Európában, ha nem az egész világon, Ukrajna üzemelteti az egyik leginkább sokszínű, sokrétű és változatos fegyverarzenált.

Nézzük meg, hogy néz ki egyes fegyvernemekben az ukránoknak biztosított nyugati támogatás az Oryx listája alapján. Az alábbi számok a felajánlott / leszállított eszközöket tartalmazzák, nincs bennük tehát a háború előtti ukrán arzenál, az oroszoktól zsákmányolt fegyverek, illetve nincsenek a számok korrigálva azokkal a számokkal, melyet az orosz fegyveres erők okoztak, mint veszteség.

Tankok

Lengyelország és Csehország által Ukrajnának küldött T-72M1 harckocsik. Fotó: General Staff of the Armed Forces of Ukraine - Генеральний штаб ЗСУ

Ukrajna egyetlen egy modern, nyugati gyártmányú tankot nem kapott még a háború kezdete óta, mindez persze nem jelenti azt, hogy egyetlen egy tankot sem kaptak nyugatról. Ezen a területen kevés ország, nagyon bőkezű módon segíti az ukránokat: Kijev elsősorban Lengyelország, Csehország, Szlovénia és Észak-Macedónia segítségére számíthatott.

Ukrajna eddig

368 darab, többnyire modernizált T-72-es harckocsit kapott támogatóitól, ennek zömét, több mint 230 darabot Lengyelországtól,

kapott támogatóitól, ennek zömét, több mint 230 darabot Lengyelországtól, illetve kaptak 28 M-55S harckocsit Szlovéniától – ez a jármű talán nevezhető a kifejezetten ősrégi, T-54/55 típusú harckocsi modernizációjának abszolút „kimaxolásának.”

Németország elvileg régóta dilemmázik azon, hogy Leopard 1-es vagy 2-es harckocsikat küldjön Ukrajnának, ebben a kérdésben azonban nem volt előrelépés a háború kezdete óta, hiszen Berlin arra hivatkozva nem küld Leopardokat, hogy más országok sem küldenek.

Gyalogsági harcjárművek

Ukrán BMP-1-es gyalogsági harcjármű egy hadgyakorlaton. Forrás: Staff Sgt. David Carnahan, Public domain, via Wikimedia Commons

Érdekes módon a gyalogsági harcjárművek / lövészpáncélosok (IFV) a tankokhoz hasonlóan egy olyan téma, mellyel kapcsolatosan még mindig finomkodnak a nyugati országok: kevés ország, többnyire leselejtezésre ítélt, szovjet eredetű haditechnikával segíti Ukrajnát. A tankok és az IFV-k közt az a különbség, hogy az utóbbi elsősorban gyalogsági alakulatok szállítására és tűztámogatására való, miközben a tankok elsősorban más járművek és megerősített állások leküzdésére alkalmasak, ezért nagyobb tűzerővel és páncélvédettséggel rendelkeznek, ugyanakkor a páncéltestben nem képesek gyalogsági alakulatokat szállítani.

Kijev eddig kizárólag a BMP-család hidegháborús, BMP-1-eseken alapuló variánsait kapta nyugatról az IFV-kategórián belül (tehát BMP-1-esek mellett például lengyel BWP-1-eseket vagy cseh BVP-1-eseket – érdemi különbség azonban minimális ezek közt a járművek közt), ebből eddig összesen 206 darabot. A legnagyobb adományokat (40-40 darabot) Lengyelország és Görögország küldte eddig, de Csehország, Szlovénia és Szlovákia is részt vett az adományozásban (a görögök és szlovákok német Mardereket kapnak cserébe).

Amerika állítólag most fontolgatja, hogy 10 hónap elteltével M2 Bradley lövészpáncélosokat küldenek Ukrajnának, de erről még nincs végleges döntés.

Páncélozott szállító harcjárművek

Amerikai gyártmányú, litván M113-asok, úton Ukrajnába. Forrás: litván védelmi minisztérium

A páncélozott szállító harcjárművek (APC-k) már egy olyan kategória, amelyen belül bőséges támogatást élvez Ukrajna, nyugati járműveket is kapnak ezen az eszköztípuson belül. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a nyugati támogatás zömét hidegháborús M113-asok és ezek variánsai (pl. holland YPR-765), illetve szintén nem éppen csúcstechnológiás francia VAB-k, valamint finn Sisu XA-185-ösök adják.

Akár az IFV-k, az APC-k fő „fícsörje” is az, hogy képesek relatíve magas páncélvédettség mellett gyalogsági alakulatokat szállítani, illetve szükség esetén tűztámogatásban részesíteni is, viszont mind tűzerőben, mind páncélzatban elmaradnak az IFV-k képességeitől. A legtöbb APC fő fegyverzete egy nagykaliberű géppuska (az M113-asoké alapvetően egy 12,7x99 milliméteres lőszert tüzelő Browning M2), mellyel nem képesek hatékonyan harcolni más páncélozott harcjárművek ellen. A legtöbb APC lánctalpas jármű, de például a francia VAB 4x4-es kerekes.

Az Oryx becslése szerint eddig 1000 APC érkezett vagy érkezik hamarosan Ukrajnába nyugatról, ebből körülbelül 400 darab M113-as. A legnagyobb donor az Egyesült Államok: 200 M113-ast küldtek eddig Ukrajnába, és ígértek még 250 M1117-es kerekest és 100, ismeretlen típusú harctéri gyalogsági egészségügyi járművet is Kijevnek.

MRAP-ek és páncélozott terepjárók

Török gyártmányú, BMC Kirpi MRAP-ek az ukrán tengerészgyalogság szolgálatában. Fotó: АрміяInform, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

A katonai járművek kategóriáján belül a legnagyobb támogatást egyértelműen a gyalogsági alakulatok mobilitását segítő, kerekes páncélozott katonai járművek, terepjárók teszik ki. Az Oryx két külön kategóriának veszi az MRAP-eket (aknavédett páncélozott járműveket) és a gyalogsági mobilitási járműveket (IMV), de alapvetően mindkét kategória elsődleges funkciója az, hogy kisebb létszámú gyalogsági alakulatokat, elfogadható páncél, repesz és aknavédettség mellett, minimális tűzerővel támogatva A-pontból B-pontba szállítsanak. MRAP-ből kb. 870-et, IMV-ből közel 1400 darabot kapott az ukrán haderő, a két kategória együttesen 2270 járművet tesz ki.

Ezen a területen belül (is) messze az Egyesült Államok Ukrajna legnagyobb támogatója. A támogatás zömét Amerikából származó Humvee (HMMWV) 4x4-es páncélozott katonai terepjárók teszik ki, összesen eddig 1120 ilyen eszközt kapott Kijev Washingtontól és még ismeretlen, kisebb számú járművet más országoktól. MRAP-eken belül a legnagyobb számban szintén amerikai eszközök mentek Ukrajnába: ezen belül is International MaxxPrók, ebből összesen 440 darab. Érdemes megjegyezni, hogy MRAP-eken belül érdekes módon az Oroszország és Ukrajna közt mediálni igyekvő Törökország küldött a második legtöbb járművet: 200 darab BMC Kirpit. Jelentősebb számú 4x4-est küldött még Ukrajnának Nagy-Britannia, Ausztrália, Hollandia és Franciaország is, illetve a németek is ígértek 60 darab Dingót az ukrán fegyveres erőknek.

Széljegyzeten érdemes annyit megjegyezni, hogy mind az M113-asok, mint a Humveek, mind pedig a MaxxPrók egy része leselejtezésre ítélt jármű, így az Egyesült Államok vezetése mondhatni, „kellemeset a hasznossal” párosítja, amikor ezeket az eszközöket Ukrajnába küldi.

Tüzérség és rakétatüzérség

Ukrán HIMARS-rendszerek közútról indítják a rakétáikat. Fotó: Mil.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Nehézfegyverek kategóriáján belül talán nem túlzás kijelenteni, hogy a legnagyobb segítséget Ukrajnának a nyugati tüzérségi eszközök jelentik – ez a kategória egyszerre az, melyen belül talán a legnagyobb technológiai színvonalat képviselő eszközöket is kapják az ukránok. Ezek a fegyverek részben a védekező, de még inkább a támadóműveletek során jelentős segítséget adnak az ukrán szárazföldi csapatoknak, hiszen képesek távolról, mélyen a frontvonal mögül csapást mérni fontos orosz logisztikai, parancsnoki, gyülekezési célpontokra, vagy képesek tűztámogatást adni a harcoló alakulatoknak a frontvonalon.

Az Oryx összesítése szerint

270 vontatott tarackot,

vontatott tarackot, 200 önjáró tarackot,

önjáró tarackot, illetve 95 rakéta-sorozatvetőt (MLRS) kaptak eddig az ukránok Nyugatról.

Ellentétben a frontvonalon harcoló eszközökkel, az ukrán tüzérségi eszközök jelentős részben modern, high-tech eszközök, a nyugati kormányok ezen a kategórián belül vélhetően azért nem óvatoskodnak, mert jóval kisebb az esélye annak, hogy ezek az eszközök (esetleg egy darabban) orosz kézre kerülnek.

Ukrajna legütőképesebb tüzérségi rendszerei jelenleg

az Egyesült Államok által biztosított, 20 darab M142 HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer, melyet az Oryx szerint fokozatosan 38 darabra fognak növelni,

rakéta-sorozatvető rendszer, melyet az Oryx szerint fokozatosan 38 darabra fognak növelni, a Nagy-Britannia, Németország és Franciaország által együttesen biztosított, 13 darab M270-családba tartozó M270B1, MARS és LRU sorozatvető-rendszerek,

tartozó M270B1, MARS és LRU sorozatvető-rendszerek, a 22 darab, Németország és Hollandia által adományozott Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack (Ukrajna még 100 darabot tervez vásárolni, valamint még 18 RCH-155-öst, ami egy Boxer alapú 155 milliméteres önjáró tarack),

(Ukrajna még 100 darabot tervez vásárolni, valamint még 18 RCH-155-öst, ami egy Boxer alapú 155 milliméteres önjáró tarack), az ismeretlen számú (az Oryx szerint 24 darab) francia Caesar önjáró tarack,

önjáró tarack, a Lengyelország által leszállított 18 AHS Krab önjáró tarack (Ukrajna még 54 darabot rendelt),

önjáró tarack (Ukrajna még 54 darabot rendelt), az Egyesült Államok által adományozott, igencsak számottevő mennyiségű, 142 darab M777-es vontatott tarack,

illetve a nemzetközi együttműködésből beszerzett, szlovák gyártmányú Zuzana 2-es tarackok, melyből Ukrajna 24 darabot kapott vagy szerez be hamarosan.

Ezek mellett Ukrajna kapott még nagyobb mennyiségű, szovjet 2Sz1 Gvozgyika és 2Sz3 Akacja önjáró tarackot, BM-21 Grad rakéta-sorozatvető variánst (Csehországtól, Lengyelországtól, Szlovákiától), illetve hidegháborús amerikai gyártmányú, de más országok (Norvégia, Nagy-Britannia, Lettország, Olaszország) által felajánlott M109-es tüzérségi tarackokat is, utóbbiból kb. 50 darabot. Ezek a tüzérségi fegyverek általában sokkal pontatlanabbak, kisebb lőtávolsággal rendelkeznek, illetve kevésbé mobilisek, mint a fent felsorolt eszközök, viszont több van belőlük, könnyebben használhatók és egyszerűbb megoldani az alkatrész-utánpótlásukat is.

Légvédelem

Brit Stormer HVM légvédelmi rakétarendszer ukrán szolgálatban. Fotó: Mil.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Az ukrán kritikus infrastruktúrát célzó orosz támadások kapcsán reflektorfénybe került a légvédelem kérdése – elmondható, hogy jelenleg ezen a területen is aránylag modern, viszont egyelőre minimális számú felajánlást kaptak az ukránok nyugatról.

Az Oryx szerint eddig

Ukrajna mindössze 37 Gepard típusú önjáró légvédelmi rendszert kapott nyugatról, ezen kívül semmilyen más csapatlégvédelmi eszközt nem kaptak,

típusú önjáró légvédelmi rendszert kapott nyugatról, ezen kívül semmilyen más csapatlégvédelmi eszközt nem kaptak, illetve kaptak 8 NASAMS rakétaindítót , 4 Avenger mobil légvédelmi rakétarendszert Amerikától, valamint küldeni tervez Washington 1 darab Patriot légvédelmi rakétaüteget ,

, mobil légvédelmi rakétarendszert Amerikától, valamint küldeni tervez Washington , kaptak még 4 IRIS-T rendszert Németországtól,

Németországtól, 6 Stormert Nagy-Britanniától,

Nagy-Britanniától, 2 Crotale NG-t a franciáktól,

NG-t a franciáktól, és egy Aspide-rendszert a spanyoloktól.

Ezen kívül kaptak még a csehektől, szlovákoktól és lengyelektől szovjet eredetű légvédelmi rendszereket, valamint spanyol-amerikai kollaborációból tervben van még pár hidegháborús Hawk rakétarendszer leszállítása is.

Légierő

Az Afgán Nemzeti Hadsereg Mi-17-es közepes többcélú helikoptere. Azok a helikopterek, amelyek megmenekültek a tálib hatalomátvétel elől, most az ukrán haderőben teljesítenek szolgálatot, amerikai közvetítéssel. Fotó: Staff Sgt. Todd Pouliot, Public domain, via Wikimedia Commons

Az ukrán vezetés a háború eleje óta lobbizik azért, hogy modern, ütőképes negyedik, netán ötödik generációs vadászgépeket és vadászbombázókat, illetve modern harci helikoptereket kapjon nyugatról, a légierő képességeinek fejlesztésében azonban Kijev szövetségesei igencsak vonakodva vesznek részt.

Összesen eddig

18 darab Szu-25-ös csatarepülőgépet,

26 Mi-17-es közepes szállítóhelikoptert,

2 darab Mi-24-es harci helikoptert,

3 Mi-2-es könnyű helikoptert,

és 6 Ka-32-es mentőhelikoptert kaptak Nyugatról.

Ezek kivétel nélkül elavult, többségében harcászati képességgel nem rendelkező, szovjet eredetű repülőgépek, helikopterek, tehát nagyon messze vannak az Ukrajna által áhított F-22-esektől és F-35-ösöktől, de még a régióban széles körben használt F-16-osoktól is.

Nagy-Britannia nemrég bejelentette, hogy 3 Sea King közepes szállítóhelikoptert küldenek Ukrajnának – ezek semmilyen érdemi előrelépést nem jelentenek a Mi-8 / 17-es szovjet szállító-helikopterekhez képest technológiai színvonal tekintetében, hiszen az 1960-as, 70-es évek termékei és elsősorban szállító, kutató-mentő feladatokra alkalmasak.

Drónok

Switchblade 300-as kamikaze drón (loitering munition). Fotó: U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti, Public domain, via Wikimedia Commons

Ha a légierőt nem is igazán, legalább az ukrán drónképességet (másnéven pilóta nélküli repülőgép vagy UAV) erősítik Kijev nyugati támogatói, különösen a kamikaze-drónok (angolul loitering munition, vagyis csavargó bomba), illetve felderítő drónok körében erős a támogatás.

A háború kezdete óta Ukrajna

2200 kamikaze-drónt, zömében amerikai Switchblade és Phoenix Ghost drónokat,

és Phoenix Ghost drónokat, 300 felderítődrónt , legnagyobb számban amerikai AeroVironment Quantix drónokat,

, legnagyobb számban amerikai AeroVironment Quantix drónokat, illetve 25 darab Bayraktar TB2-es felderítő- és csapásmérő drónt fog kapni vagy kapott nyugatról.

Emellett érdemes megjegyezni, hogy Ukrajna nagy számban használ a mai napig civil piacra gyártott, részben helyi előállítású drónokat felderítésre, illetve gyalogsági alakulatokra mért (akna-)gránátos támadások kivitelezésére – ezek nincsenek benne az Oryx listájában.

Haditengerészet, egyéb képességek és összegzés

Szárazföldi és légi járművek, nehézfegyverek és önjáró fegyverplatformok mellett természetesen számos más eszközzel is támogatják a nyugati országok Ukrajnát: az ukrán haditengerészet képességeit például folyami naszádokkal, őrnaszádokkal, tengerészeti drónokkal, a műszaki alakulatokat hídvetőkkel, műszaki mentőjárművekkel, a tüzérségi, légvédelmi képességet pedig radarokkal támogatják. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az Oryx listájában egyáltalán nincsenek kézifegyverek (így a Javelin, NLAW páncéltörők és Stinger vállról indítható légvédelmi rakétavetők sem), gyalogsági felszerelések és nem ejt szót a nyugati anyagi támogatásról, hírszerzésről, politikai hátszélről sem, ami szintén fontos, de kevésbé számokban kifejezhető tényező.

Összegezve viszont csupán a lista alapján elmondható, hogy

Ukrajna pusztán darabszámra mérve nagy mennyiségű katonai járművet, tüzérségi eszközt, légvédelmi rendszert kap Nyugatról,

ezek a fegyverek viszont jelentős részben továbbra is hidegháborús nyugati, vagy szovjet, eleve leselejtezésre ítélt eszközök, többnyire nem a korszerű eszközöket küldik a nyugati országok Kijevnek,

kivétel ez alól a tüzérség, a drónképesség és a légvédelem, ahol limitált darabszámban, de teljesít szolgálatot több modern és ütőképes, nyugati fegyverrendszer is,

legnagyobb részben fegyvertelen vagy minimális fegyverzettel rendelkező, gyalogsági mobilitási és logisztikai eszközöket kapnak az ukránok,

modern, nyugati tankokkal, IFV-kkel, repülőgépekkel, helikopterekkel egyáltalán nem rendelkezik Ukrajna.

Ezek alapján tehát az olvasható ki, hogy a nyugati országok akkor hajlandók szofisztikált, modern technológiával támogatni az ukrán fegyveres erőket, ha ezek mélyen a frontvonalak mögött kerülnek kihelyezésre, így kevesebb az esély arra, hogy ezek netán orosz kézre kerülnek. A frontvonalon harcoló alakulatokat inkább régi, elavult technológiával támogatják, ahol nem akkora gond, ha orosz zsákmánnyá válik valamilyen nyugati eszköz, hiszen nem tud érdemi segítséget adni sem az orosz haderőfejlesztéshez, sem a frontvonalon harcoló orosz alakulatoknak.

Emellett érdemes reflektálni arra az orosz mémre is, hogy "az egész NATO-val harcolnak Ukrajnában," a fent felsorolt fegyverrendszerek töredékét, 1-2%-át képezik a NATO teljes arzenáljának.

Például: 20 HIMARS-rendszer az ukránoknak első blikkre talán soknak tűnik, de a Lockeed Martin eddig 540 ilyen rakétarendszert gyártott, zömét az Egyesült Államok haderejének. Ha a Kijevnek biztosított szállítmányok számát még 38-ra is növelik, ezzel az összes HIMARS mindössze 7%-a lesz Ukrajnában. M113-asból igencsak nagy számot, 200 darabot kapott Ukrajna, de az amerikai fegyveres erők (beleértve a gárdát) 5000 M113-ast tartanak készleten vagy raktárban (ez ugye 4%-ot tesz ki). Amerika most agyal azon, hogy küldjenek-e néhány darab Bradleyt Ukrajnának, holott összesen több mint 6200 ilyen IFV-t tartanak állományban. Emellett ismét fontos hangsúlyozni: számos olyan fegyvertípus van (pl. nyugati tankok, harci helikopterek, vadászrepülőgépek), amelyből egyetlen egy darabot sem kapott Ukrajna. Csak Amerika, csak AH-64-esből 800 darabot tart rendszerben és ez csak egy számos egyéb, NATO helikopter-típusból, ne is beszéljünk a Leopard vagy Abrams tankokról vagy negyedik, ötödik generációs vadászbombázókról.

A mostani számok tehát, bár egyes kategóriákon belül elég jelentősnek tűnnek (regionális összehasonlításban mindenképp), nagyon, nagyon messze vannak az "egész NATO" arzenáljától, amivel a Kreml szerint a "különleges művelet" során harcol az orosz haderő.

Címlapkép: Ukrajnának átadott Humvee terepjárók, 2015-ben. Fotó: Vladimir Shtanko/Anadolu Agency/Getty Images