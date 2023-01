Ukrán hírszerzés: az orosz csapatok már a fehéroroszok lőszerkészletét is kimerítették

Budanov szerint már most súlyos problémák vannak az orosz lőszerek mennyiségével kapcsolatban, de ezek márciusra még jobban ki fognak éleződni.

A hírszerzési vezető szerint míg az oroszok korábban napi 60 ezer tüzérségi lövedéket használtak, ez mára napi 19–20 ezerre csökkent.

Budanov azt mondta,

az oroszok már a fehérorosz haderő raktáraiból is elvitték az összes megmaradt tüzérségi lövedéket az ukrajnai műveletekhez.

Az ISW szerint a lőszerek szűkössége miatt az orosz erők nehezen tudják fenntartani a jelenlegi műveleti ütemet az egyes frontokon, elsősorban a Donyeck megyei Bahmut térségében, ahol jelenleg a legsúlyosabb harcok folynak.

Bár többen is egyes jelek alapján azt mondták, Oroszország újabb invázióra készülhet Fehéroroszország felől, az, hogy az oroszok már a fehérorosz lőszerkészleteket is kimerítették,

újabb jelzés arra vonatkozóan, hogy egy újabb nagyszabású orosz offenzíva észak felől az elkövetkező hónapokban valószínűtlen.

Az ISW térképein így néz ki most az ukrajnai háború állása:

NEW: Russian President Putins annual New Years Eve address continued to illustrate that Putin is uncertain of his ability to shape 's information space and remains focused on justifying the war in and its cost to his domestic audience. #Russia