Itt az ukránok bosszúja: szivárognak a felvételek, keményen odacsaptak az orosz dróntámadások után

Hétfő reggel virradóra ukrán dróntámadás érte a Brjanszk régió Klimovszkij körzetét. A kamikaze drónt a légvédelem nem tudta megállítani, így az akadálytalanul csapódott egy áramellátásért felelős létesítménybe. A támadásnak nincsenek halálos áldozatai.

Ukrán dróntámadást hajtottak végre ma reggel a Klimovszkij körzet ellen. Minden mentőszolgálat a helyszínen van. A csapás következtében az áramellátó létesítmény megsérült, a környéken nincs áram

- közölte Alekszandr Bogomaz, a régió kormányzója.

The consequences of the Ukrainian strike on a substation in the Bryansk region (January 02, 2023). #Ukraine