Koronavírus: árulkodó adatot közöltek a kínaiak, kiderült, mit jelenthet

Egyre többen szállnak metróra Kína legnagyobb városaiban; Sanghaj, Kanton (Kuangcsou), Sencsen és Nanking is azon metropoliszok közé tartozik, amelyek az elmúlt héten az utazások számának fellendüléséről számoltak be. Ez Peking, Csengcsou és Csungking jelentései után érkezett, amely városokban a már korábban elkezdett növekedni a metróhasználat, illetve a forgalmi torlódások száma is megemelkedett a december közepe körül elért mélyponthoz képest.

A koronavírus-fertőzések száma december elejétől kezdett el országszerte megugrani Kínában, mikor a kormány hirtelen megszüntette a szigorú korlátozásokat és a tesztelési követelményeket. Az újranyitás kezdetben visszaesést okozott a forgalomban, mivel a fertőzött emberek otthon maradtak, mások pedig megpróbálták elkerülni a megbetegedést, de

a metróhasználati adatok azt sugallják, hogy a csúcsnak talán már vége van egyes városi területeken - írja a Bloomberg.

Az emelkedés alátámasztja azt a vasárnapi hivatalos nyilatkozatot, amely szerint a koronavírus-járvány tetőzött Kína déli termelési központjában, Kantonban (Kuangcsou), ahol december 23. óta csökken a betegek száma a lázklinikákon. A múlt héten az egészségügyi hatóságok szerint a fertőzések Pekingben, Tianjinban és Csungkingban érték el a csúcspontjukat.

Az újranyitás a halálesetek számának megugrását eredményezte, bár nem tudni, pontosan hányan haltak meg, mivel nem adtak ki megbízható adatokat. Azt sem tudni, hogy az ország nagy részén, különösen a hatalmas vidéki területeken hogyan alakul a járvány.

A holdújév, a január 21-én kezdődő hétnapos ünnep előtti következő hetek fontosak lesznek annak felmérésére, hogy mennyire széles körű a mobilitás fellendülése, mivel kínaiak százmilliói térnek vissza szülővárosukba. Az ünnep előtti és utáni utazások a világjárvány kitörtése óta jelentősen visszaestek, de a belföldi utazási korlátozások teljes feloldása azt jelenti, hogy sokkal többen próbálhatnak meg hazautazni az ünnepekre.

Ahogyan arról beszámoltunk, a kínai állami média kedden lekicsinylően számolt be az országon végigsöprő koronavírus-hullámról. Kína tudósai várhatóan még a nap folyamán tájékoztatást adnak az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a vírushelyzet alakulásáról.

