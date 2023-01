Pokoli állapotok Kínában: otthon oszladoznak a holttestek, az emberek maguk próbálják elhamvasztani rokonaikat

Pokoli állapotok

Egy idős kínai hölgy holtteste például öt napon át bomlott a családjával közös sanghaji házban, mire végre megérkezett érte a halottaskocsi. A nyolcvanéves nő nem koronavírusban halt meg, az esetek robbanásszerű növekedése ugyanakkor Kína-szerte elárasztja a krematóriumokat, így nehéz bárkinek is szabad helyet találnia.

Szerencsénk van, hogy hideg tél van"

- így kommentálta a helyzetet az elhunyt egyik rokona a sanghaji Longhua temetkezési vállalatnál.

A Longhua-ban a hétvégén kiadott hirdetmények szerint a krematórium aznap több mint 500 holttestet fogadott, ami az egyik temetésen részt vevő személy szerint nagyjából ötször több, mint amennyit általában kezelnek. A családok órákat várakoznak, majd 5-10 percet kapnak a gyászolásra, ahol a szűk helyért küzdeni kell a többi hozzátartozóval. A holttestek hordágyakon fekszenek, sárga hullazsákokba csomagolva.

A családokat futószalagon vezették be és ki, a családok nem tudnak a hagyományos módon elbúcsúzni szeretteiktől - írja a lap.

"Az egész rendszer megbénult" - mondta egy alkalmazott múlt héten a lapnak, hozzátéve: "Itt nagyobb a forgalom, mint amit bárki is kezelni tudna".

Egész országszerte hasonló a helyzet, a gyászoló családok és a kimerült dolgozók végtelennek tűnő áradata jellemzi most Kínát. Hszi Csin-ping elnök kormánya hivatalosan csak egy tucatnyi koronavírus-halálesetet ismert el azóta, hogy december elején felhagyott a szigorú járványügyi ellenőrzésekkel.

Bár senki sem ismeri a halálos áldozatok valódi mértékét, egyértelmű, hogy a nagyvárosok temetkezési vállalatai már most is zsúfoltak - és egyes szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a legrosszabb még hátravan. Az Airfinity Ltd., egy londoni székhelyű, egészségügyi elemzésekre összpontosító kutatócég becslése szerint Kínában a Covid halálesetek száma a jelenlegi napi 9000-ről akár napi 25 000-re is emelkedhet januárban.

A halálesetek megugrása újabb csapás Hszi számára, aki a zéró Covid politikáját humánusabbnak és erkölcsileg magasabb rendű védekezésnek hirdette, mint az Egyesült Államok és Európa megoldásait, ahol a járvány korai szakaszában nagyszámú idős ember halt meg. Hszi azonban hirtelen irányt váltott, miután az ország kulcsfontosságú városaiban egyidejűleg spontán tüntetések törtek ki a zárlatok ellen.

A szeretteink nyugalomra helyezésének nehézsége a társadalmi feszültségek további fokozódásával fenyeget. A pekingi és sanghaji ravatalozóházak dolgozóival készített interjúkból kiderült, hogy a krematóriumok már egész éjjel működnek, és

a szeretteik hamvasztásához szükséges helyekre már január közepéig kell várni.

Pekingben, ahol a kormány szerint a múlt héten tetőzött a Covid-járvány, a rendőrség elküldte az embereket a temetkezési vállalatoktól Miyun és Huairou északi kerületeiben. A délkeleti Tongcsou kerület vezetése december 22-én azt közölte a kínai médiával, hogy a fő ravatalozójuk naponta mintegy 140-150 holttestet éget el, szemben a korábbi napi 40 holttesttel.

Nincs hely a krematóriumokban, a rokonok próbálják meg elhamvasztani az elhunytakat

A helyzet olyannyira elmérgesedett, hogy egyesek megpróbálták saját kezükbe venni a dolgokat.

Többféle módon próbáltam elhamvasztani az apámat, de egyik sem működött"

- állt egy sanghaji lakos december 28-i WeChat-üzenetében, amelyet a közösségi médiában széles körben megosztottak. "A temetkezési szolgáltatások forródrótján azt mondták nekem, hogy az újév utánig minden hamvasztási hely betelt. Mivel a nemzeti törvények nem engedélyezik a fertőző betegségben elhunyt betegek otthoni tárolását, keresni fogok egy üres helyet a szomszédságunkban, hogy elhamvasszam az apámat. Ha ezzel kapcsolatban problémái vannak, kérem, hívja a rendőrséget" - áll az üzenetben.

A helyi tisztviselők végül közbeléptek az ügy felgyorsítása érdekében, miután a környékbeliek hevesen tiltakoztak. A Bloomberg News nem tudta ellenőrizni az üzenet hitelességét..

A tehetősebb réteg is nehéz helyzetben van. Mao Daqing az Ucommune International Ltd. irodahelyiség-szolgáltató alapítója arról beszélt, hogy egy idős családtag hirtelen elhunytát követően milyen nehéz volt hamvasztási helyet találni.

A hamvasztás és a temetés puszta nehézségei teljesen felülmúlták a képzeletemet"

- írta december 21-én WeChat nyilvános fiókján. Később, az egyéni idővonalán ismét posztolt: "Csak ma reggel hat ember fordult hozzám, hogy segítsek nekik hamvasztást találni, másik háromnak sürgősen Pfizerre volt szüksége, és további háromnak égető szüksége volt intenzív ágyakra."

Hozzátette: ez a valódi helyzet Pekingben.

Hu Angang neves közgazdász azt írta a közösségi médiában, hogy apósa órákig várt arra, hogy mentőautó vigye kórházba. Majd miután december 21-én elhunyt az após, Hu azért küzdött, hogy helyet kapjon a tekintélyes Babaoshan ravatalozóban, ahol a kommunista párt vezetőit, köztük a volt elnököt, Jiang Zemin-t is elhamvasztották.

"A pekingi Babaoshanban naponta 200-300 holttest vár arra, hogy elhamvasszák, és ma nem lehet beállni a sorba; nincs halottaskocsi; nincs búcsúceremónia" - állt a bejegyzésben. "A családnak összetört a szíve".

A Bloomberg megkereste Hu-t, aki nem válaszolt a lap megkeresésére.

A lap szerint egész szürke gazdaság alakult ki, hogy kiszolgálja azokat, akik kétségbeesetten akarják eltemetni szeretteiket. Minden lehetőséget kínál a haszonszerzésre: az árusítók sorszámokat árulnak, hogy kihagyják a hamvasztásért való sorban állást, halottaskocsikat adnak bérbe, és túlzó áron kínálnak "minden az egyben" csomagokat. Egyesek a különböző krematóriumok és kórházak dolgozóihoz fűződő kapcsolataikat hirdetik.

Amikor a Bloomberg News felhívta az egyik ilyen, De Shun Xiang nevű pekingi szolgáltatót, az egyik alkalmazott azt mondta, hogy a hamvasztás három napon belül 68 000 jüanért megoldható, az aznapi szolgáltatás pedig 88 000 jüanért. Normális esetben ez néhány ezer jüanba kerülne.

"Mindenütt özönlenek a holttestek"

- mondta a neve elhallgatását kérő alkalmazott, aki szerint egyébként egy hónapit is kell várni a hivatalos hamvasztásra.

Miközben a temetkezési vállalkozások óva intenek attól, hogy megbízzanak a közvetítői szolgáltatásokban, egyes közvetítők kreatív módszerekkel próbálják elérni a gyötrődő családokat. A Douyin, a TikTok kínai változatán színes képi anyagokkal és felkavaró zenével ellátott videók Mercedes-Benz halottaskocsikat, díszes temetőruhákat reklámoznak.

"Nem engedhettük meg magunknak, hogy bezárva éljünk" - írta egy személy a Weibón, megosztva a közösségi médiaplatformon az elmúlt hetekben gyakran hangoztatott véleményt.

És most nem engedhetjük meg magunknak, hogy meghaljunk."

Címlapkép: Getty Images