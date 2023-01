Videón a hatalmas lőszerraktár elleni támadás: két hétig ügyködtek az oroszok, aknagránáttal csaptak oda a türelmes ukránok

A Twitteren jelent meg a beszámoló és a felvétel, miszerint a Szvatove környéki harcok során az ukrán erők egy felderítő egysége felfedezte, hogy orosz Ural teherautók utánpótlást hordanak egy elhagyatottnak tűnő raktárba. A beszámoló szerint az ukránok mintegy két hétig várakoztak, hagyták a készletek feltöltését, mielőtt tüzet nyitottak a raktárra.

In Svatovo, a ruddy BC warehouse took off. The invaders filled it for two weeks, so the Armed Forces of Ukraine had to suffer a little, fixing the number of Urals entering the base, and then blow it up. pic.twitter.com/LXRY1tEEFu