Második világháborút idéző felvétel jött Ukrajnából – Nem lett jó vége

Erősen második világháborús hangulatot idéző videót posztolt néhány ukrán közösségi oldal. A felvételen Kijev légvédelme látható akcióban, a leglátványosabb eleme a felvételnek a német Gepard légvédelmi gépágyúk tüze, melyek repesz-romboló töltetekkel próbálják elhárítani az orosz drónokat / rakétákat. A videón néhány ukrán légvédelmi rakéta is feltűnik.

Az orosz támadás (egy része) végül úgy tűnik, célba ér: a videó hatalmas robbanással zárul, amely nagyon úgy tűnik, hogy a városban történik.

