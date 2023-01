Ezen még a putyinista haditudósítók is kiakadtak: érthetetlen, amit Oroszország a fronton művel

Az orosz háborús blogger írása a jelenleg Fehéroroszországban újjászervezés alatt álló 2. motorizált lövészhadosztálynál fennálló áldatlan állapotokról szól. Az elbeszélés szerint a leírt problémák már több, mint egy hónapja fennállnak. Jelenleg az sem világos, hogy valójában hány harckocsit lesz képes bevetni a zászlóalj, amikor pár nap múlva visszahelyezik őket a frontszolgálatba.

A Russian Channel complained about the poor state of equipment and tanks in a Russian tank battalion (2nd Motorized Rifle Division). He says the tanks engine doesnt start, the gun cant be loaded, and the operation of its systems cant be checked. https://t.co/zqqmHk2qeE

A beszámoló szerint tovább nehezíti a zászlóalj problémáit, hogy az egységnél jelenleg nincsenek technikus szakemberek és tartalékalkatrészek sem, így lehetetlen megjavítani a hibás berendezéseket. A helyzet abszurdumát az adja, hogy a beszámoló szerint egy moszkvai tábornok is járt ott ellenőrizni az egység harci készültségét és kielégítőnek találta a helyzetet,

úgy, hogy egyes páncélosokból nem lehet lövést sem leadni.

Más hiányosságokról is beszámol az orosz blogger informátora: a zászlóalj gyengélkedője csak papíron szerepel, orvosok nincsenek az egységben, aszpirinen és analginon kívül pedig alig vannak gyógyszereik.

A leírás szerint maga a zászlóaljparancsnok is érdekes karriert tudhat a háta mögött, Raszim Tagjev százados ugyanis már a háború első napjaiban hadifogságba került. A százados 4 hónapnyi hadifogságot követően került vissza az orosz csapatokhoz egy hadifogoly-csere alkalmával. Ezt követően zászlóaljparancsnokká léptették elő. Az orosz blogger információi szerint az állandóan részeg,

iszákos parancsnok már kétszer felgyújtotta a zászlóalj parancsnoki központját.

A hosszú beszámolót végül azzal zárja, hogy mivel minden dokumentum szerint harcképes az egység, ezért napokon belül ismételten a frontra helyezhetik őket. A szerző emlékeztet arra, hogy az egység már egyszer megfutamodott az ukránok ellen vívott harcok során, a harkivi ukrán ellentámadás idején. Hozzáteszi, ha az orosz vezetés továbbra is szemet huny a nyilvánvaló hiányosságok felett, az újjászervezett egység második bevetése is hasonlóan csúfos véget érhet.

A felkészültségük egyenesen hazugság! És ezért hatalmas veszteségekkel és egy újabb hazugsággal kell majd fizetnünk

- zárja mondandóját a blogger.

Hogy az orosz hadseregben tapasztalható problémák nem elszigetelt esetek, jól mutatja az, hogy Alexander Kotsz, orosz újságíró és propagandista is rendszeresen foglalkozik velük a háborús beszámolóiban. Kotsz mostanában egy nagyon furcsa helyzetre igyekszik felhívni a figyelmet: több, frissen a frontra érkezett egység esetén is értesült arról, hogy a szeptemberben mozgósított katonák a három hónapos tüzérségi kiképzést követően gyalogosként kerültek bevetésre. Kotsz kiemeli, ezzel a döntéssel az egység minden kiképzése kárba vész és csak egy újabb felkészületlen csapatot küldenek feleslegesen a frontvonalba.

Russian mobilised are being trained for the tasks they won't be doing. Russian military reporter Aleksandr Kots reports about this, citing relatives of an artillery divizion which, after 3 months of training, were sent into combat as infantry. https://t.co/7YxvyXZ1TR