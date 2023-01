Különleges fegyvert vetettek be az oroszok, lángolt az égbolt Marinka felett

Marinkában és környezetében már jóval a 2022-es ukrajnai orosz inváziót megelőzően megkezdődtek a harcok, miután 2014 áprilisában az oroszok által támogatott szeparatista erők elfoglalták a települést. Az ukrán hadsereg augusztusban foglalta vissza, de 2015-ig folyamatosak voltak az összecsapások, végül a 2015-ben kötött fegyverszünet ukrán kézen hagyta a települést.

Hosszas tüzérségi előkészítést követően, 2022 márciusában közepén indult meg az orosz támadás a település ellen. Bár az első gyújtóbombák bevetéséről már április végén készültek felvételek (akkor vélhetően fehérfoszfort alkalmaztak), a települést máig nem sikerült az orosz erőknek elfoglalni. Az egykor közel 10 ezer fős település lakosságát az ukrán hadsereg novemberben kitelepítette.

Az elmúlt hetekben több településsel párhuzamosan Marinkát is folyamatosan érik az orosz tüzérségi támadások, többek között gyújtóbombákat is bevetnek az ukrán ellenállás megtörése érdekében.

Ezt megelőzően december 26-án érte gyújtóbombás támadás a települést.

This is not a Christmas fireworks this is real war crime. attacking positions in Mar'inka with incendiary munitions. #RussianInvaders