Soha nem látott felvétel készült egy különleges orosz harckocsi kilövéséről: lelepleződött az oroszok súlyos helyzete?

A T-90-es harckocsik Oroszország jelenlegi legmodernebb páncélosának számítanak. Az oroszok által használt verzió a T-90M-es, míg az exportverziónak a T-90Sz-t szánták korábban. A T-90Szből eddig Vietnám és India vásárolt nagyobb mennyiségben, utóbbinak gyártási engedélye is van rá.

Korábban már írtunk róla, 2022 október közepén érkeztek meg a T-90-es harckocsik exportra szánt változatai az orosz-ukrán harctérre. Az Sz-változatot többek között a Sztora-1-es elektro-optikai zavaróberendezés hiánya különbözteti meg az M típustól. Az oroszok akkor azt állították, India mondta fel a harckocsik vásárlására vonatkozó szerződést, ezért irányították a páncélosokat a háborús hadszíntérre. A szerződés felmondását Új-Delhi máig nem erősítette meg.

A most nyilvánosságra került felvételek alapján pedig az ukránok már ki is lőtték az első, eredetileg eladásra szánt T-90-es harckocsit.

: The first loss of a Russian T-90S, a type originally intended for export, has been spotted.This version of the tank lacks the Shtora-1 APS (amongst other differences), but has been pressed into service given the serious armour losses of the Russian Army. #Ukraine