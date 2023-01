Egészen eldurvultak a harcok Mexikóban – Videókon a pusztítás

A helyi kartell és a hatóságok nehézfegyverekkel, harci helikopterekkel lövik egymást, az összecsapásokról több felvétel is készült:

A hatóságok szerint a harcoknak eddig 29 halottja van, 10 katona és 19 kartelltag. Emellett megsérült még 35 katona és 21 kartell-fegyveres hatósági őrizetbe került. A valós számok vélhetően ennél jelentősen magasabbak.

Magyar idő szerint ma este a harcok intenzitása alábbhagyott, a videók azonban folyamatosan jönnek a pusztításról, ami a térségben történt.

Ezen a felvételen állítólag egy megsemmisített kartell-konvoj látható:

Video reportedly of a Sinaloa Cartel convoy that got destroyed by Mexican security forces in Sinaloa. pic.twitter.com/homShMjQ5p

Azt nem tudni, a járműveket mivel semmisítették meg, de a mexikói hatóságok még könnyű támadórepülőgépeket is használtak a kartell elleni műveletek során.

Mexican Air Force deployed T-6C+ Texan light attack reconnaissance aircraft to combat the militants of the Sinaloa cartel. pic.twitter.com/dSKcdmDqCP

A mai harcok során egy utasszállító repülőgép is tűz alá került, szerencsére senki nem sérült meg.

️ Aeromexico confirmed that its flight AM165 in Embraer 190 was also shot in the attack on the Airport. . Passengers and Crew are safe, plane have gun shots. #Culiacán