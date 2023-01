Életbe lépett a Putyin által egyoldalúan elrendelt tűzszünet Ukrajnában

Moszkvai idő szerint 12 órakor, magyar idő szerint 10 órakor életbe lépett a Vlagyimir Putyin orosz elnök által csütörtök este meghirdetett tűzszünet az ukrajnai frontokon.

A fegyverszünetet Putyin hivatalosa Kirill moszkvai pártiárka javaslatára hirdette meg, hogy a háborúban érintett ortodox hívek részt tudjanak venni az ortodox karácsony alkalmával rendezett istentiszteleteken.

A tűzszünet pénteken 12 órától (magyar idő szerint 10 órától) szombaton 24 óráig (magyar idő szerint 22 óráig) tart.

Putyin egyoldalúan hirdette meg a tűzszünetet, felszólítva Ukrajnát, hogy tegyen hasonlóan. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök álcának nevezte a fegyverszünet bejelentését, Joe Biden amerikai elnök szerint Putyin csak levegőhöz akar jutni, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke képmutatónak és hamisnak nevezte a bejelentést.

Ukrajna szerint csak akkor léphet életbe tűzszünet, ha az orosz csapatok az összes megszállt területet elhagyják.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt szerint a fegyverszünet bejelentése Putyin információs hadműveletének része, mellyel Ukrajna hírnevét akarja rombolni. Mivel Putyin számíthatott az ukrán elutasításra, főleg, hogy a fegyvernyugvás most elsősorban az orosz erőknek kedvez, nem másról lehet szó, mint hogy Ukrajnát keresztényellenesnek állítsa be, és olyannak, amely nem hajlandó tárgyalni a békéről.

Bár az ortodoxok január 6-án este ünneplik szentestét, 7-én pedig a karácsonyt, Ukrajnában az oroszokkal való szembenállás miatt is egyre többen december 25-ére teszik át a karácsonyi megünneplését. Moszkva a nyugati karácsony és az újév idejére nem rendelt el tűzszünetet, ezeken a napokon is támadta Ukrajnát és lakosságát.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő december 14-én még azt mondta, nem lesz karácsonyi tűzszünet. Az ISW azt is hangsúlyozta, egy tűzszünetre föl kell készülni, néhány óra alatt nem lehet egy fegyvernyugvást életbe léptetni. A Kremlnek lett volna ideje fölkészülni, ha valóban fegyverszünetet szeretne, így a hirtelen bejelentés is azt mutatja, hogy nem őszinte tettről, hanem kommunikációs fogásról van szó.

Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye ukrán katonai közigazgatásának vezetője szerint a tűzszünet csak arra jó, hogy az oroszok még több tartalékost és lőszert hozhassanak be a harctérre.

Oroszországban nem lehet bízni

– mondta.

Címlapkép: MTI/AP/Kreml/Pool/Mihail Klimentyev