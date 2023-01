Már a polgárháborús időket idézi a képviselőházban kialakult helyzet

Ismételten nem sikerült megválasztani az amerikai képviselőház elnökét, és a döntés lehet, hogy jövő hétre fog maradni. Miközben Kevin McCarthy állítólag egyre több engedményt hajlandó tenni pártja jobb szárnyának, nem látszik, hogy meg tudná szerezni a szükséges többséget.

Az amerikai képviselőházban csütörtökön kilencedik alkalommal szavaztak a képviselőház elnökéről és annak ellenére sem sikerült elmozdulni az eddigi helyzetből, hogy a Bloomberg értesülései szerint Kevin McCarthy jelentős engedményeket ajánlott fel a képviselőházi szabályokkal kapcsolatban, ami gyengítené hatalmát és azt a képességét, hogy ellenőrizze pártja keményvonalas képviselőit, és növelné a káosz kockázatát olyan kérdésekben, mint az adósságplafon és a kormányzati kiadások.

McCarthy felajánlotta a republikánus ellenzékiek egy csoportjának egyik legnagyobb követelését: a házelnök leváltására irányuló indítvány benyújtásához szükséges küszöböt egyetlen törvényhozóra csökkentené - mondta egy, a tárgyalásokat ismerő személy.

McCarthy állítólag azt is felajánlotta, hogy teljesíti azokat a követeléseket, hogy néhány szélsőjobboldali konzervatívot ültessenek a kritikus bizottságokba, köztük legalább kettőt a képviselőház szabályzati bizottságába.

Mindkét fél továbbra is próbált tárgyalni a patthelyzetből való kilábalásról. A szavazások alatt a másként gondolkodók közül sokan tárgyaltak a képviselőházi szabályokról szóló megállapodás körvonalairól.

McCarthy egyik szövetségese szerint az alkudozás a hétvégén is folytatódhat.

A legkeményebb disszidensek azonban nem vettek részt a legutóbbi egyezkedésekben. Andy Biggs, Matt Gaetz, Lauren Boebert és Bob Good továbbra is azt mondják, hogy soha nem fognak McCarthyra szavazni. Matt Rosendale és Eli Crane is ebbe a csoportba tartozik, miközben csak öt ellenzéki kell ahhoz, hogy továbbra is blokkolják McCarthy megválasztását.

El kell jutnunk egy olyan pontra, amikor elkezdjük felmérni, hogy milyen az élet Kevin McCarthy után

- mondta Boebert a képviselőházban, amikor Kevin Hern oklahomai képviselőt jelölte McCarthy alternatívájaként.

A republikánusok patthelyzete a képviselőház elnökének megválasztásával kapcsolatban már hosszabb ideje húzódik, mint a polgárháború előtti idők óta bármely más amerikai kongresszusban a tisztség betöltésére irányuló szavazás.

A jelenlegi helyzet 1923 óta - amikor 9 szavazási fordulóra volt szükség - az első alkalom, és az amerikai polgárháború óta csak a második alkalom, hogy a képviselőház elnökét nem az első szavazáson választották meg.

Az 1923-as kongresszus volt az első 1859 óta, ahol egynél több szavazásra volt szükség a házelnök megválasztásához. A 14 többszöri szavazásból tizenháromra a polgárháború előtt került sor, amikor a pártok megosztottságát jelentős mértékben a rabszolgasággal kapcsolatos kérdések határozták meg.

Címlapkép: Getty Images