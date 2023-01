Végre megkapja Ukrajna az első modern, nyugati tankokat? Nézzük, mi van valójában a gigantikus bejelentés hátterében

Korábban többször is foglalkoztunk azzal , hogy miért lehet az, hogy a nyugati országok, bár masszív mennyiségű fegyverrel támogatják Ukrajnát, nem küldenek nekik sem nyugati gyártmányú tankokat, sem gyalogsági harcjárműveket. Tegnapelőtt a francia elnök, Emmanuel Macron bejelentette , hogy Franciaország töri meg a jeget azzal, hogy elsőként AMX-10 RC harckocsikat küldenek az ukránoknak. Az AMX-10 RC azonban abszolút nem egy közepes / általános harckocsi (MBT), mint mondjuk egy Leclerc, egy Leopard, egy Abrams, vagy akár egy T-72-es; az is kérdéses, mennyire helytálló egyáltalán a „tank / harckocsi” megnevezés a jármű esetében. Nézzük, mit tud az AMX-10 RC és miért éppen ezt a harcjárművet küldik a franciák Ukrajnának, mint "az első nyugati tank."

Tank egyáltalán az AMX-10 RC? És miért is fontos ez a kérdés?

AMX-10 RC, Ukrajna új páncélosa. Fotó: Wikimedia Commons

Németország (és több másik, nyugati ország) eddig arra hivatkozva nem küldött Ukrajnának tankokat és gyalogsági harcjárműveket, hogy nem akarnak ők lenni az első olyan ország, amely modern, nyugati általános harckocsikkal segíti az ukrán fegyveres erőket. Franciaország tegnapelőtt úgy döntött, „megtörik a jeget” azzal, hogy elsőként AMX-10 RC „könnyűtankokat” küldenek Ukrajnának.

Annak érdekében, hogy eldöntsük, mennyire indított meg valóban egy olyan folyamatot Macron elnök, melynek mentén akár német Leopardok, amerikai Abramsek is eljuthatnak Ukrajnába, célszerű megvizsgálnunk azt, hogy egyáltalán mi az a tank és mennyire számít az AMX-10 RC valóban annak.

A harckocsi, vagy közismertebb, köznyelvi elnevezéssel „tank,” egy jelentős páncélvédettséggel és nagy tűzerejű fegyverzettel rendelkező harcjármű, melynek elsődleges feladata más páncélozott járművek, illetve megerősített fedezékek leküzdése. Régebben a tankokat felosztottuk könnyű, közepes és nehéz alkategóriákra, fegyverzetüktől és páncélzatuktól függően, illetve sokáig teljesítettek szolgálatot a kifejezetten tankok likvidálására fejlesztett, jelentős páncéltörő képességgel rendelkező páncélvadászok (ezek sokszor harckocsi-alvázra épültek, de nem számítanak harckocsinak). A mai modern haderők azonban szinte kizárólag közepes / általános harckocsikat (angolul main battle tank – MBT) tartanak hadrendben, néha kiegészítve az állományt kisebb számú könnyű harckocsival.

A könnyű harckocsik annyiban különböznek az általános harckocsiktól, hogy lényegesen mozgékonyabbak, cserébe páncélvédettségük sokkal kisebb. A korai XX. századi könnyű harckocsik könnyebb fegyverzettel is rendelkeztek, mint a közepes és nehéz harckocsik, azonban a hidegháború alatt a NATO-országok többnyire olyan könnyű harckocsikat fejlesztettek, melyek kifejezetten páncélozott célpontok leküzdésére specializált, nagy kaliberű ágyúkkal vagy páncéltörő rakétaindítókkal voltak felszerelve. Erre ékes példa az amerikai M551 Sheridan, amely 152 milliméteres lövegéből Shillelagh páncéltörő rakétákat is ki tudott lőni.

A francia haderő és védelmi minisztérium hivatalosan „char,” vagyis harckocsi / tank kifejezéssel hivatkozik az AMX-10 RC-re. Macron elnök maga is „könnyűtankként” emlegette az AMX-10 RC-t, az „RC” jelölés viszont azt jelenti: „Roues Canon,” vagyis kerekes ágyú. Vannak olyan oldalak, ahol felderítőjármű / páncélvadászként hivatkoznak az eszközre. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a kifejezések nem szinonimák.

Az utóbbi megnevezések azért érdekesek, mert jól megmutatják, milyen feladatok elvégzésére találták ki az AMX-10 RC-t:

egy olyan mobil fegyverplatformról van szó, amely jelentős mozgékonyság, mobilitás, potenciálisan elérhető sebesség mellett egy elsősorban páncélozott harcjárművek megsemmisítésére optimalizált löveggel van felszerelve, a mobilitása viszont lehetővé teszi, hogy felderítő feladatokat végezzen.

Kortárs járművek közül talán funkcióját tekintve az M1128, Stryker alapú mobil fegyverrendszer (MGS) hasonlít a járműre, de az M1128-as inkább optimalizált harcjárművek likvidálásra és tűztámogatásra, miközben lényegesen kevésbé alkalmas felderítő feladatok elvégzésére.

Az AMX-10 RC azonban páncélvédettségét tekintve meg sem közelíti egy általános harckocsi szintjét, de még egy modernebb könnyű tankét is alig. Homlokpáncélját (kiegészítő-páncélzat híján) például át lehet lőni már egy orosz BTR-80-as páncélozott szállító harcjármű 30 milliméteres gépágyújával is, ez például egy amerikai Sheridan könnyűtanknál már valószínűleg nem lehetséges. Emellett fontos megjegyezni az AMX-10 RC esetében, hogy ez egy kerekes harcjármű, ami sem az MBT-knél, de még a könnyűtankoknál sem jellemző tényező, hiszen az ilyen eszközök általában lánctalpasak.

Összességében tehát nem helytelen dolog „könnyűtankként” hivatkozni az AMX-10 RC-re, hiszen hivatalosan a franciák is így hívják, de az eszköz abszolút nem egy szokványos könnyűtank, így a páncélvadász / felderítőjármű, kerekes páncélozott harcjármű megnevezés talán optimálisabb, hiszen alapvetően ezen feladatok elvégzésére találták ki az eszközt.

Mindez pedig rámutat arra, hogy a franciák miért éppen ezt a harcjárművet küldik Ukrajnának, mint „az első nyugati tank.” A jármű határterületnek számít a tankok és a kerekes felderítőjárművek / páncélvadászok közt, ami nem provokálja az oroszokat annyira, mintha egy MBT (például egy Leclerc vagy akár egy régebbi AMX 30), viszont döntésre sarkallhat más országokat is arra, hogy hasonló járművekkel segítsék Ukrajnát.

Így Macron elnök döntésével most megint Berlinnél pattog a labda.

Németország nem rendelkezik ehhez hasonló járművel, így lényegében csak általános / közepes harckocsikat tudnak küldeni, ha ők is, Franciaországot követve, "tankokat" akarnak adni Ukrajnának (ha nagyon akarjuk, rá lehet fogni a Wieselre, hogy hasonló funkciókat lát el, mint az AMX-10 RC, de ezt aligha lehet tanknak hívni). Ugyanakkor továbbra is tudnak arra hivatkozni, hogy bár Párizs küldött olyan járművet, ami bár hivatalosan tank, nem egyenértékű egy általános / közepes harckocsival, például egy Leopard 1-essel vagy 2-essel. Tehát erre hivatkozva továbbra sem küldenek tankokat, ami viszont a nyugati szövetségeseik szemében (ismét) arcvesztésnek számít.

Ha viszont Németország úgy dönt, hogy rálicitálnak a francia AMX-10 RC-kre és Leopardokat küldenek az ukránoknak, ezzel újabb, igencsak jelentős utánpótlás-hullám indulhat Ukrajnába, hiszen Leopard 1-eseket, 2-eseket számos európai ország tart hadrendben vagy raktáron. Nyilván, ezt Oroszország is igencsak provokatív lépésnek minősítené, melyet a szokásos fenyegetőzésen felül radikálisabb lépések követhetnek.

Berlinben tehát most azt kell megvizsgálnia a döntéshozóknak, hogy van-e akkora hozama annak, ha nyugati szövetségeseiknek (és persze Kijevnek) gesztust tesznek azzal, hogy tankokat küldenek Ukrajnába vagy okozhat-e a lépés olyan orosz reakciót, amely lényeges eszkalációt hoz a háborúban.

Ha mást nem is, az AMX-10-esekkel átpasszolta ezt a döntést Macron Olaf Scholz német kancellárnak, akinek most el kell döntenie, mennyire számítanak valójában tanknak ezek a páncélosok.

Mit tud az ukránok új fegyvere?

A korszerűsített AMX-10 RCR egy közös francia-amerikai hadgyakorlaton. Fotó: USMC via Commons

Ahogy a legtöbb, nyugati országok által biztosított jármű, úgy az AMX-10 RC-t sem lehet éppen szupermodern technológiának nevezni. A páncélos fejlesztése az 1970-es években kezdődött, az első AMX-10-esek az 1980-as évek elején álltak hadrendbe a francia haderőben. A járműből körülbelül 450 darabot gyártott az Atelier de Construction d'Issy-les-Moulineaux vállalat (AMX), ebből körülbelül 250-et tart hadrendben a mai napig a francia haderő, korszerűsített, RCR típusjel alatt.

Azt nem tudni, hány ilyen járművet kap Ukrajna, Franciaország nem teszi közzé fegyverszállítmányaik pontos tartalmát.

A jármű fő fegyverzetét egy 105 milliméteres F2 BK MECA L/47-es löveg képezi, ezt kiegészíti még egy 7,62-es párhuzamosított géppuska, illetve lehetőség szerint egy 12,7 milliméteres M2-es toronygéppuska. A harcjármű fő fegyverzete kiválóan alkalmas arra, hogy leküzdjön páncélozott harcjárműveket – jó esély van rá, hogy a vele kortárs T-62-eseket, T-72-esek páncélzatát is át tudja ütni, de például egy BTR-rel vagy egy BMP-vel biztosan végezni tud. Az ukrán haderő valószínűleg elsősorban tehát páncélosok ellen fogja használni az AMX-10 RC-ket és nem felderítésre.

Az AMX-10 RC egy 6x6-os, kerekes jármű, a legújabb változatok egy 280 lóerős Baudouin Diesel Model 6F11 SRX motorral vannak felszerelve. Végsebessége közúton 85 kilométer / óra, terepen 40 kilométer / óra. A legújabb típusváltozat, az RCR 17 tonna, a nem korszerűsített RC változat 15,8 tonna, tehát egy kifejezetten könnyű járműről van szó. Hatótávolsága eltérő források szerint 800-1000 kilométer, nem mellesleg a jármű kétéltű. Az AMX-10 RC kezelőszemélyzete 4 főből áll.

Ahogy a Humveek, az M113-asok, az M109-esek és sok más, Ukrajnának biztosított NATO-technika esetén, az AMX-10 RC esetében is elmondható: egy olyan járműről van szó, melyet a francia haderő eleve leselejtezésre ítélt. Jelenleg folyik az eszközök leváltása a modernebb, Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat (EBRC) Jaguarral – ez egy elsősorban felderítésre specializált, 40 milliméteres gépágyúval felszerelt 4x4-es kerekes jármű. Ettől függetlenül, a fegyver biztosan hasznos lesz Ukrajnának, hiszen az orosz haderő zöme is az AMX-10 RC-vel kortárs haditechnikai eszközöket használ a "különleges művelet" során.

Címlapkép: katari AMX-10 RC-k egy amerikai-katari gyakorlaton. Forrás: Wikimedia Commons