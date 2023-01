Hongkongban alig várják, hogy utazhassanak: tömegek indultak útnak a lezárások feloldásával

Több tízezer ember utazott át Hongkongból a szárazföldi Kínába, miután vasárnaptól - a koronavírus miatt elrendelt korlátozások és a zéró-Covid-politika feloldásával - ismét lehetővé vált a mozgás a két terület között.

Jelenleg naponta 50 ezren utazhatnak be Kínába Hongkongból, a belépés előtt interneten kell regisztrálni. A hároméves lezárás után hatalmas tömegek akarnak végre újra utazni: eddig már 410 ezer hongkongi jelentkezett az erre kijelölt honlapon - jelentette a South China Morning Post című lap. A másik irányba is lehetővé vált az utazás, vasárnap korlátozott számban, összesen 6600-an léphettek be Hongkongba a szárazföldi Kína területéről. A beutazás feltétele volt egy 48 órán belül készült negatív koronavírusteszt.

Peking december elején enyhítette a korábbi drákói járványellenes korlátozásokat, miután a türelmüket vesztő emberek országszerte - Kínában ritkán látott - megmozdulásokat indítottak. Azóta jelentősen emelkednek a koronavírusos új esetszámok, rengeteg fertőzött kerül kórházba. December végén leállították a napi esetszámok közlését, és a hivatalos adatok szerint az 1,4 milliárd lakosú ázsiai országban december óta mindössze huszonhárman vesztették életüket a koronavírus szövődményei miatt. Az Airfinity brit székhelyű globális egészségügyi adatközlő és elemzőcég becslése szerint viszont

naponta 2,5 millió új fertőzött lehet, és nagyjából 16 600-an halhatnak meg az országban.

Ugyancsak vasárnap lépett érvénybe a többi járványellenes utazási korlátozás feloldása, újra megkezdik útlevelek kiállítását az utazni vágyó kínaiaknak, és megszűnt a Kínába beutazókra vonatkozó karanténkötelezettség is.

